Cổ phiếu Novaland, PNJ bị bán tháo

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rung lắc mạnh trong phiên 28/9. Bất chấp phiên hồi phục hơn 10 điểm gần nhất, chỉ số VN-Index hôm nay mở cửa trong sắc xanh và duy trì xu hướng tích cực trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, trạng thái tích cực nhanh chóng đảo chiều khi lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số VN-Index liên tục suy yếu trong phần lớn thời gian giao dịch, có thời điểm mất hơn 21 điểm so với tham chiếu.

Dù lực cầu xuất hiện trở lại trong phiên chiều, giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm trước khi đóng cửa, diễn biến này vẫn cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau những phiên thị trường liên tục biến động quanh vùng 1.800 điểm.

VN-Index biến động mạnh

Thanh khoản trên cả 3 sàn hôm nay không có nhiều thay đổi so với phiên liền trước, đạt khoảng 16.300 tỷ đồng. Điều này cho thấy dòng tiền chưa có sự cải thiện rõ rệt, trong khi áp lực bán vẫn hiện diện ở nhiều nhóm cổ phiếu.

Kết phiên, VN-Index giảm 4,43 điểm (-0,3%) xuống 1.780,68 điểm. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index mất 0,9 điểm (-0,3%) còn 271,31 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,25 điểm (-0,2%) xuống 124,96 điểm.

Thị trường chung hôm nay nghiêng hẳn về bên bán với 456 cổ phiếu giảm giá (gồm 24 mã giảm sàn), 840 cổ phiếu giữ tham chiếu và 250 cổ phiếu tăng (gồm 19 mã tăng trần).

VN-Index chưa thể lấy lại mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Trong đó, rổ cổ phiếu VN30 ghi nhận 21 mã giảm, 8 mã tăng và duy nhất BID đứng tham chiếu. Vì vậy, chỉ số đại diện nhóm này giảm hơn 16 điểm xuống khoảng 1.922 điểm.

Áp lực điều chỉnh lên VN-Index trong phiên 28/9 tập trung tại một loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như MCH (-2,1%), HPG (-2,2%), TCB (-1,2%), LPB (-2,1%), GVR (-2,1%), CTG (-1%), TCX (-2,7%), MWG (-1,9%), SSB (-3,1%) và NVL (giảm sàn).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu thuộc nhóm năng lượng và tài chính diễn biến tích cực, góp phần kìm hãm đà giảm của VN-Index, tiêu biểu như BSR (+6,6%), GAS (+3,7%), PLX (+1,7%), BVH (tăng trần), VCB (+0,5%), STB (+0,9%), VBB (+5,9%).

Dù một số cổ phiếu trụ cột duy trì được sắc xanh, lực nâng đỡ này chưa đủ để bù đắp áp lực điều chỉnh tại các mã vốn hóa lớn khác.

Novaland, PNJ bị bán tháo

Tâm điểm giao dịch hôm nay thuộc về 2 cổ phiếu NVL của Novaland và PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, khi cả 2 cổ phiếu này đều bị bán mạnh, giảm kịch biên độ trong phiên. Đồng thời, đến giờ đóng cửa, nhà đầu tư vẫn còn chất bán giá sàn hàng chục triệu cổ phiếu PNJ và NVL.

Trong đó, PNJ giảm hết biên độ xuống còn 30.700 đồng/cổ phiếu, đánh dấu vùng giao dịch thấp nhất kể từ cuối tháng 7, thời điểm doanh nghiệp chịu ảnh hưởng đáng kể từ những khó khăn trên thị trường kim cương. Đến hết phiên, cổ phiếu này vẫn còn dư bán giá sàn hơn 27 triệu đơn vị.

Diễn biến trên xuất hiện sau khi PNJ công bố kế hoạch tái cơ cấu hoạt động, trong đó dự kiến đóng cửa 25-30 cửa hàng trong năm 2026, đồng thời điều chỉnh đáng kể các chỉ tiêu kinh doanh và chính sách cổ tức.

Cổ phiếu PNJ quay về đáy 2 tháng. Ảnh: TradingView.

Theo đó, PNJ dự kiến trình cổ đông kế hoạch doanh thu 2026 mới ở mức 39.057 tỷ đồng, giảm 9.600 tỷ so với kế hoạch trước đó. Công ty dự kiến phải trích lập khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa với khách hàng.

Sau khi tính đến khoản dự phòng này, PNJ dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2026 âm 6.059 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến âm 6.271 tỷ đồng. Nếu loại trừ khoản dự phòng tổn thất từ chính sách thu đổi, PNJ ước tính lợi nhuận sau thuế vẫn đạt khoảng 800 tỷ đồng trong năm nay.

Với Novaland, sau khi giảm hết biên độ, cổ phiếu NVL hiện tạm dừng ở mức 11.050 đồng/đơn vị, cũng là vùng giá thấp nhất 6 tháng qua. Tính đến cuối phiên, vẫn có khoảng 54,3 triệu cổ phiếu NVL bị bán giá sàn.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Novaland chuẩn bị chốt quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến huy động hơn 8.000 tỷ đồng. Phiên 30/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là 1/10.

Theo phương án, Novaland sẽ chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới), qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 32.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trước thềm đợt phát hành, một số cổ đông tổ chức của Novaland đã đăng ký bán cổ phiếu. Trong đó, CTCP Diamond Properties, doanh nghiệp có liên quan đến ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Novaland, đã đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu trong thời gian 29/9-9/10. Nếu giao dịch thành công, Diamond Properties sẽ giảm lượng nắm giữ xuống 178,3 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng 7,4% vốn doanh nghiệp.

Tương tự, Công đoàn cơ sở Novaland cũng đã đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian 28/9-26/10. Sau giao dịch, công đoàn doanh nghiệp sẽ giảm lượng cổ phiếu NVL nắm giữ xuống còn 1,73 triệu đơn vị, tương đương 0,072% vốn.