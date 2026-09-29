Hải Phát thoái toàn bộ vốn tại công ty con sở hữu dự án nghỉ dưỡng 39,58 ha ở Huế

CTCP Đầu tư Hải Phát (HOSE: HPX) vừa công bố nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam.

Theo nghị quyết, HPX sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại công ty con cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. HĐQT giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng.

Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam được thành lập tháng 5/2020. Tại ngày 30/6/2026, Hải Phát đã đầu tư 250 tỷ đồng vào doanh nghiệp này, tương ứng 100% vốn điều lệ.

Địa ốc Heritage Việt Nam là chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Vinh Mỹ. Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trước đây chấp thuận chủ trương đầu tư vào đầu năm 2021, có quy mô khoảng 39,58 ha tại khu vực nay thuộc Tp. Huế.

Phối cảnh dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Vinh Mỹ (Ảnh: Hải Phát).

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.656 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của doanh nghiệp hơn 248 tỷ đồng. Thời gian hoạt động dự kiến 50 năm, tiến độ thực hiện từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2026.

Theo phương án được phê duyệt, dự án gồm các khu biệt thự nghỉ dưỡng, thương mại - dịch vụ, khách sạn và trải nghiệm văn hóa địa phương. Dự án dự kiến có công suất tối đa 1.500 khách lưu trú và 1.000 khách tham quan mỗi ngày.

Như vậy, việc chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Địa ốc Heritage Việt Nam đồng nghĩa Hải Phát không còn là pháp nhân sở hữu trực tiếp dự án Vinh Mỹ.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Hải Phát ghi nhận 657,28 tỷ đồng doanh thu, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 49,4 tỷ đồng, giảm 1,7%. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 33,1% cùng kỳ xuống 28,5%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 1.999 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, Hải Phát hoàn thành 19,8% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 30/6/2026, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Hải Phát ở mức 1.723,1 tỷ đồng, tương đương 46% vốn chủ sở hữu. Một số khoản vay lớn gồm 250 tỷ đồng tại Ngân hàng Bảo Việt - Trung tâm Kinh doanh, 211 tỷ đồng tại Ngân hàng Bảo Việt - Chi nhánh Hà Nội và 301,2 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM.