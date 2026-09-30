Nvidia lập kế hoạch mua lại cổ phiếu lớn nhất lịch sử

Động thái này cho thấy Nvidia đang đặt cược lớn vào chính cổ phiếu của mình trong bối cảnh cạnh tranh chip AI ngày càng gay gắt, ảnh hưởng đến diễn biến cổ phiếu của hãng so với các đối thủ.

Cổ phiếu Nvidia, có trụ sở tại Santa Clara, California (Mỹ), tăng hơn 2%. Tính đến hết phiên giao dịch ngày thứ Sáu, cổ phiếu Nvidia tăng hơn 20% kể từ đầu năm, tương đương với mức tăng của chỉ số Nasdaq 100. Tuy nhiên, mức tăng này thấp hơn nhiều so với AMD, với cổ phiếu đã tăng hơn gấp đôi, và Intel, với mức tăng hơn gấp ba lần.

Các công ty công nghệ đang chạy đua xây dựng cơ sở hạ tầng AI. Tuy nhiên, giới đầu tư đặt câu hỏi liệu làn sóng chi tiêu khổng lồ từng giúp Nvidia vươn lên trở thành công ty có giá trị nhất thế giới có thể được duy trì hay không.

Nvidia đã tăng mức ủy quyền mua lại cổ phiếu thêm kỷ lục 150 tỷ USD, vượt mức 110 tỷ USD mà Apple được phê duyệt năm 2024. Ảnh: Reuters

Nhu cầu cao đối với các bộ xử lý đắt tiền đang giúp Nvidia thu về hàng tỷ USD tiền mặt. Công ty đang sử dụng một phần nguồn tiền này để nâng hạn mức mua lại cổ phiếu còn lại lên 235 tỷ USD, dự kiến được triển khai đến năm tài chính 2028.

"Quá trình xây dựng hạ tầng AI sẽ không tiếp tục với tốc độ hiện tại mãi mãi, nhưng Nvidia đang phát đi tín hiệu cho thấy hãng tin rằng nhu cầu đối với phần cứng và dịch vụ của mình sẽ còn duy trì trong thời gian dài", Jacob Bourne, nhà phân tích tại Emarketer, nhận định.

Ông nói thêm: "Khả năng tạo tiền mặt của Nvidia hiện đủ mạnh để công ty tin rằng có thể tiếp tục đầu tư lớn vào hoạt động kinh doanh, đồng thời hoàn trả vốn cho các cổ đông".

Theo dữ liệu của LSEG, cổ phiếu Nvidia hiện được giao dịch ở mức khoảng 16,5 lần lợi nhuận dự phóng trong 12 tháng. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 1/2015 và thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 30 lần trong 15 năm qua. Một số nhà phân tích xem đây là dấu hiệu cho thấy kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận của Nvidia đang chậm lại.

Ben Barringer, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu công nghệ tại Quilter Cheviot, cho biết chương trình mua lại cổ phiếu của Nvidia gợi nhớ đến chiến lược của Apple, trong đó doanh nghiệp sử dụng việc mua lại cổ phiếu để hỗ trợ giá cổ phiếu khi tốc độ tăng trưởng giảm và các hệ số định giá chịu áp lực.

Hoạt động mua lại cổ phiếu đã giảm khoảng 50% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2023, khi các doanh nghiệp trở nên thận trọng hơn trước nhu cầu đầu tư lớn. Một phần nhu cầu này xuất phát từ làn sóng AI, yếu tố thúc đẩy tăng trưởng của Nvidia, trong bối cảnh kinh tế cũng đối mặt nhiều bất ổn.

"Khả năng tạo tiền mặt mang lại cho chúng tôi năng lực đầu tư vào những công nghệ thúc đẩy quá trình chuyển đổi này, đồng thời hoàn trả vốn cho các cổ đông", CEO Jensen Huang nói trong một tuyên bố.

Triển vọng tăng trưởng của Nvidia cũng củng cố quan điểm trên. Tháng trước, công ty dự báo doanh thu trong năm tài chính 2028 sẽ tăng khoảng 70%, qua đó trấn an những nhà đầu tư đang đặt câu hỏi về thời gian kéo dài của làn sóng chi tiêu cho AI sau nhiều năm tăng trưởng mạnh.

Mức tăng 150 tỷ USD trong chương trình mua lại cổ phiếu được Nvidia công bố hôm thứ Hai lớn hơn vốn hóa của khoảng 84% số công ty thuộc S&P 500, theo dữ liệu do LSEG tổng hợp.

Nvidia kết thúc quý tài chính tháng 7 với 22,44 tỷ USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Trước đó, công ty công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 80 tỷ USD vào tháng 5.