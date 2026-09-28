Cổ phiếu PNJ chạm sàn sau khi dự kiến lỗ hơn 6.200 tỷ đồng

Theo ghi nhận lúc 10h ngày 28/9, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) đang giao dịch tại 30.700 đồng/cổ phiếu, giảm 6,97% qua đó chạm giá sàn.

Khối lượng khớp lệnh đạt khoảng 1,52 triệu đơn vị, trong khi dư bán tại giá sàn lên tới 25,8 triệu cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của PNJ theo đó giảm còn khoảng 15.710 tỷ đồng.

Đà giảm này nối dài đà giảm của PNJ trong thời gian gần đây. Tính trong một tháng qua, thị giá cổ phiếu đã giảm khoảng 27%.

PNJ chạm sàn sau kế hoạch dự phòng hơn 7.000 tỷ đồng (Ảnh: PNJ).

Diễn biến tiêu cực của PNJ xuất hiện sau khi doanh nghiệp công bố tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026, trong đó đề xuất điều chỉnh hàng loạt chỉ tiêu kinh doanh. Tài liệu được PNJ công bố ngày 25/9 và hiện đã được đăng tải trên trang quan hệ cổ đông của doanh nghiệp.

Theo tờ trình, PNJ cho biết sự cố liên quan đến kim cương phát sinh ngoài dự kiến trong năm 2026 đã tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh, đồng thời tạo áp lực tài chính liên quan đến hoạt động mua lại hàng hóa đã bán.

Ở phương án chưa bao gồm dự phòng tổn thất liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa, PNJ đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2026 từ 48.660 tỷ đồng xuống 39.057 tỷ đồng, tương đương khoảng 80% kế hoạch ban đầu.

Lợi nhuận sau thuế theo đó được điều chỉnh từ 3.409 tỷ đồng xuống 800,6 tỷ đồng, giảm khoảng 77% so với kế hoạch đã được thông qua trước đó. Lợi nhuận trước thuế cũng giảm từ khoảng 4.271 tỷ đồng xuống còn 1.012 tỷ đồng.

Đáng chú ý, PNJ còn đưa ra phương án thận trọng hơn khi dự kiến trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng tổn thất, trên cơ sở giả định khách hàng bán lại hoặc đổi sản phẩm đối với 80% lượng hàng hóa công ty đã bán. Doanh nghiệp cho biết khoản dự phòng nhằm mục đích quản trị rủi ro có thể phát sinh trong các năm tiếp theo.

Với khoản dự phòng này, PNJ dự kiến doanh thu năm 2026 đạt 39.057 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp dự kiến âm 2.340 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế âm 6.059 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 6.271 tỷ đồng.

Đối với cổ tức năm 2025, doanh nghiệp cũng trình cổ đông điều chỉnh tỉ lệ từ 20% xuống 10%. PNJ đã tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỉ lệ 10% theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/1/2026.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến huy động tối đa 8.000 tỷ đồng bằng nhiều hình thức nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động. Phương án cụ thể sẽ được trình ĐHĐCĐ bất thường xem xét.

Theo tài liệu công bố, các nội dung về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và huy động vốn sẽ được trình cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức ngày 21/10/2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần hơn 25.700 tỷ đồng, tăng khoảng 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế sau soát xét đạt khoảng 729 tỷ đồng, giảm so với số liệu trước soát xét do doanh nghiệp điều chỉnh và bổ sung các khoản dự phòng liên quan hoạt động thu đổi hàng hóa.