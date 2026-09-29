Chứng khoán chốt phiên 29/9: VN-Index mất mốc 1.780 điểm, thanh khoản xuống thấp

Thị trường phiên 29/9 phân hóa rõ nét. Nhiều cổ phiếu ngân hàng và vốn hóa lớn chìm trong sắc đỏ. Ảnh: VnEconomy.

Thị trường chứng khoán ngày 29/9 tiếp tục giao dịch kém sôi động. VN-Index phần lớn thời gian dao động quanh vùng tham chiếu, trước khi đóng cửa tại 1.777,73 điểm, giảm 2,95 điểm, tương đương 0,17%.

VN30-Index giảm 8,07 điểm, tương đương 0,42%, xuống 1.914,35 điểm. HNX-Index giảm 1,40 điểm, tương đương 0,52%, xuống 269,91 điểm. UPCoM-Index đi ngược hai chỉ số chính, tăng khoảng 0,54 điểm lên 125,50 điểm.

Diễn biến trong nhóm vốn hóa lớn tiếp tục phân hóa. Một số cổ phiếu duy trì được sắc xanh, nhưng lực nâng chưa đủ tạo chuyển biến rõ rệt cho chỉ số chung.

VN-Index chốt phiên 29/9 tại 1.777,73 điểm, tiếp tục dao động dưới vùng 1.800 điểm trong bối cảnh thanh khoản duy trì ở mức thấp. Ảnh: VnEconomy.

Thanh khoản thấp, khối ngoại bán ròng 377 tỷ đồng

Dòng tiền là điểm đáng chú ý trong phiên 29/9. Giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 10.400 tỷ đồng, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối hoạt động giao dịch. Đây là mức thấp hơn đáng kể so với nhiều phiên trước đó.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 377 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng HoSE ghi nhận mức bán ròng khoảng 396 tỷ đồng.

VPB là cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất với khoảng 249 tỷ đồng. Xếp sau là HPG với 52 tỷ đồng, ACB 51 tỷ đồng, VIC 50 tỷ đồng và VHM 41 tỷ đồng.

Ở chiều mua, PVT dẫn đầu với giá trị mua ròng khoảng 61 tỷ đồng, tiếp đến là PLX 35 tỷ đồng, VIB 28 tỷ đồng, BVH và GAS cùng khoảng 21 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 20 tỷ đồng; UPCoM bị bán ròng hơn 1 tỷ đồng.

Chứng khoán Việt Nam chốt phiên 29/9/2026

Đơn vị: Điểm, %, tỷ đồng. Giá trị thanh khoản làm tròn theo số liệu cuối phiên.

Bảng 1. Diễn biến các chỉ số chính

Bảng 2. Thanh khoản thị trường

Bảng 3. Giao dịch khối ngoại

Bảng 4. Cổ phiếu khối ngoại giao dịch đáng chú ý

Bảng 5. Một số cổ phiếu biến động mạnh

Áp lực bán tập trung ở một số cổ phiếu

Một trong những điểm đáng chú ý của phiên là diễn biến tiêu cực tại PNJ và NVL. PNJ đóng cửa tại 28.600 đồng/cổ phiếu, giảm 6,84% và tiếp tục nằm ở giá sàn. NVL cũng giảm hết biên độ 6,79%, xuống 10.300 đồng/cổ phiếu.

KOS tiếp tục giảm sàn xuống 18.200 đồng/cổ phiếu, tương đương mất 6,91%. Đây là phiên giảm sàn liên tiếp của cổ phiếu này trong những ngày gần đây.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn xuất hiện một số cổ phiếu tăng giá, song mức độ lan tỏa chưa đủ mạnh để cải thiện đáng kể trạng thái chung.

Phiên 29/9 vì vậy khép lại với bức tranh phân hóa: VN-Index tiếp tục nằm dưới mốc 1.800 điểm, thanh khoản suy giảm và khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng. Dòng tiền hiện tập trung cục bộ vào một số cổ phiếu thay vì lan tỏa rộng trên thị trường.