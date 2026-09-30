Thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách

Chị Vương Thị Bích Ngọc sử dụng nguồn vốn vay trồng các loại cây ngắn ngày

Nhờ vốn ưu đãi, nhiều hộ thoát nghèo

Trên mảnh vườn ở thôn Hàm Cần 3, xã Hàm Thạnh, những luống đậu đũa đang lên xanh mướt. Chị Vương Thị Bích Ngọc cần mẫn chăm sóc 2,5 sào đậu cho hay, diện tích đậu đũa này mới xuống giống, khoảng 2 tháng nữa sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên. Đậu đũa được chị bán trực tiếp tại vườn và chở đi bán cho các chợ trong xã và các địa bàn lân cận. Đầu năm 2026, thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Hàm Cần 3, chị được tạo điều kiện vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ cận nghèo. Có vốn trong tay, chị chuyển hướng sang trồng đậu đũa, kết hợp các loại rau màu như mướp, bầu, bí. Đây là những loại cây ngắn ngày, dễ tiêu thụ, giúp gia đình có nguồn thu thường xuyên. “Nhờ được vay vốn với lãi suất ưu đãi, gia đình tôi có thêm điều kiện đầu tư sản xuất. Có vốn thì mình mạnh dạn làm, chăm chỉ làm rồi từng bước có thu nhập để trang trải cuộc sống và lo trả nợ”, chị Ngọc chia sẻ.

Cũng ở thôn Hàm Cần 3, chị Lê Thị Thảo, người Raglai lại sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển chăn nuôi bò. Trước đây thuộc diện hộ nghèo, được hỗ trợ vay vốn đầu tư mua 2 con bò, đến nay, đàn bò của gia đình đã tăng lên 10 con. Chị Thảo trồng cỏ kết hợp chăn nuôi bò vỗ béo, những lúc nông nhàn đi làm thuê kiếm thêm thu nhập, gần đây vợ chồng chị còn đầu tư máy cày làm đất thuê cho các hộ trong thôn. Từ nguồn vốn ban đầu cùng với sự cần cù, gia đình chị từng bước cải thiện cuộc sống và đã thoát nghèo.

Chị Lê Thị Thảo (áo xanh) đồng bào Raglay cho bò ăn

Theo UBND xã Hàm Thạnh, nguồn vốn vay phát triển sản xuất có vai trò quan trọng trong tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ DTTS. Nhiều hộ sử dụng vốn để trồng trọt, chăn nuôi, cải tạo vườn, mua cây, con giống, vật tư sản xuất đem lại hiệu quả đã duy trì, mở rộng mô hình, tạo nguồn thu và từng bước thoát nghèo. Khi sử dụng vốn đúng mục đích, kết hợp kinh nghiệm sản xuất với sự hướng dẫn của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn, nhiều hộ đã tạo được nguồn thu thường xuyên, có khả năng trả nợ đúng hạn và tiếp tục tái đầu tư.

Tiếp sức đồng bào Chăm vươn lên

Tại xã Tân Thành, nguồn vốn chính sách cũng đang đồng hành với người dân, trong đó có đồng bào Chăm sinh sống lâu đời tại Làng Mưli sinh sống xen ghép tại các thôn Hiệp Phước, Hiệp Nghĩa.

Theo UBND xã Tân Thành, toàn xã hiện còn 54 hộ nghèo và 125 hộ cận nghèo. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 140,67 tỷ đồng với 2.952 hộ vay. Riêng đồng bào Chăm có 120 hộ được vay với tổng số tiền 5,14 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ yếu được đầu tư chăm sóc thanh long và chăn nuôi bò, góp phần duy trì sản xuất, cải thiện thu nhập và tạo điều kiện để các hộ từng bước thoát nghèo. Điển hình, hộ chị Thông Thị Lết ở thôn Hiệp Nghĩa, từ nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình chị có điều kiện đầu tư chăm sóc 300 trụ thanh long. Sản xuất ổn định, thu nhập được cải thiện, đến năm 2023, gia đình đã thoát nghèo.

Chị Thông Thị Lết đồng bào Chăm xã Tân Thành chăm sóc thanh long

Bà Trần Thị Ngọc Minh, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hàm Thuận Nam cho biết, đến nay, tổng dư nợ cho vay của Phòng tại 5 xã Hàm Thạnh, Hàm Kiệm, Tân Lập, Tân Thành và Hàm Thuận Nam đạt 664,981 tỷ đồng, với 10.948 hộ vay. Nguồn vốn tín dụng chính sách thời gian qua đã trở thành một trong những nguồn lực quan trọng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS và các đối tượng chính sách đầu tư sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập.

Hàm Cần 3 là thôn đặc biệt khó khăn có 406 hộ/1.626 nhân khẩu; trong đó 79 hộ người Kinh, còn lại chủ yếu là đồng bào Raglai. Người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều hộ đầu tư nuôi bò, trâu, chăm sóc thanh long và phát triển kinh tế hộ. Hiện thôn còn 38 hộ nghèo. Ông Nguyễn Ngọc Vấn, Trưởng thôn Hàm Cần 3