Cô giáo như mẹ hiền

Trường Giáo dục chuyên biệt (GDCB) Đồng Hới hiện có 8 lớp với 76 học sinh. Các em đều bị các dạng khuyết tật khác nhau, như: Khiếm thính, khiếm thị, thiểu năng trí tuệ, tự kỷ, khuyết tật hệ vận động. Nếu như ở các trường tiểu học khác, học sinh đến trường bắt đầu từ luyện chữ, luyện viết, thì nơi đây, bài học đầu tiên cô giáo dạy các em khi đến trường là tập đi thẳng hàng, ngồi học ngay ngắn, làm quen với đồ vật thông dụng qua các trò chơi.

Cô giáo Đặng Thị Tâm hướng dẫn các cháu làm quen với lớp - Ảnh: N.T

Cô giáo Đặng Thị Tâm, giáo viên dạy lớp 1, Trường GDCB Đồng Hới chia sẻ: “Chúng tôi mất rất nhiều thời gian để dạy các em cầm được bút, viết nét chữ đầu tiên. Đang ngồi học nghiêm túc, có em đột nhiên đứng dậy, chạy loanh quanh là chuyện thường xảy ra. Nhiều em sức khỏe yếu, khuyết tật hệ vận động, thiểu năng trí tuệ, đang học lên cơn động kinh, lúc ấy chúng tôi phải ôm các em vào lòng, vỗ về một lúc thần thái các em mới dần trở lại bình thường”.

Dẫu khó khăn là vậy nhưng cô Tâm đã có gần 15 năm gắn bó với Trường GDCB Đồng Hới. Nhiều học trò của cô đã ra trường, tự lập thân, lập nghiệp từ kiến thức học được nơi mái trường này.

Bà Hà Thị Huấn, xã Trường Ninh là mẹ của cháu Trương Thị Thùy bị câm điếc bẩm sinh. Gia đình nghèo nhưng vì thương con nên vợ chồng bà Huấn vẫn quyết tâm đưa con đến học tại Trường GDCB Đồng Hới.

Bà Huấn cho hay: “Hơn 5 năm ròng rã nếu không có cô giáo Đặng Thị Tâm, giáo viên chủ nhiệm cháu Thùy thường xuyên động viên, chia sẻ, tôi đã sớm bỏ cuộc. Bây giờ, nhờ những kiến thức đã học được trong trường, cháu Thùy đã tự lập, mở được quán cà phê nhỏ ở quê. Tôi cảm ơn cô giáo Đặng Thị Tâm cùng với đội ngũ thầy cô giáo Trường GDCB Đồng Hới rất nhiều”.

Ở Trường GDCB Đồng Hới, không chỉ có cô giáo Đặng Thị Tâm mà tất cả giáo viên đều tận tình dạy dỗ học sinh như thế. Bởi dạy các em học sinh khuyết tật ngoài kiến thức, kỹ năng sư phạm, các thầy cô giáo luôn phải thấu hiểu và sẻ chia.

Mỗi em học sinh đến học tập ở đây đều mang trên thân thể một dạng khuyết tật và những câu chuyện khác nhau về cuộc đời và thân phận. Nhiều em sinh ra tật nguyền bị bố mẹ bỏ rơi được ông bà đem về chăm sóc. Có em sinh ra trong gia đình quá khó khăn, cha mẹ thiếu quan tâm, quá trình chăm sóc, phục hồi chức năng của các em phó mặc cho nhà trường và thầy cô giáo.

Vì thế, bằng tình thương và trách nhiệm, tập thể cán bộ giáo viên nơi đây đã xây dựng Trường GDCB Đồng Hới trở thành mái trường nhân ái, môi trường thân thiện, bảo đảm quyền được học tập, chăm sóc, bảo vệ, vui chơi của học sinh khuyết tật để các em có cơ hội sớm hòa nhập cộng đồng.

Cô giáo Võ Thị Hương hướng dẫn các em học nghề làm hoa từ len - Ảnh: N.T

Cô giáo Nguyễn Ngọc Dung, Phó Hiệu trưởng Trường GDCB Đồng Hới chia sẻ: “Học sinh ở Trường GDCB Đồng Hới, nhiều em học 2,3 năm một lớp là chuyện bình thường. Bao giờ các em đọc thông, viết thạo, học được vài kỹ năng nghề chúng tôi mới cho các em tốt nghiệp tiểu học”.

Nuôi dạy trẻ khuyết tật, các cô giáo vừa dạy học, vừa phải làm tròn vai người mẹ thứ hai chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho các em học sinh mỗi ngày. Làm mẹ của một đứa trẻ đã khó, làm mẹ của những trẻ khuyết tật càng khó bội phần. Họ thực sự là những điểm tựa vững chãi giữa bao mưa nắng của thời gian và những gian khó của nghề sư phạm “chuyên biệt” để nhà trường vững vàng dìu dắt bao thế hệ học trò tiến về phía trước.

Bằng tình thương và trách nhiệm, tập thể cán bộ, giáo viên Trường GDCB Đồng Hới đã nuôi dưỡng, giáo dục nhiều trẻ khuyết tật nên người.

Em Bùi Thiện Phú bị khiếm thị bẩm sinh, hiện đang học lớp 4 tại trường chia sẻ: “Học ở đây cháu được các cô dạy dỗ rất nhiều điều, cháu đã học được chữ, được tham gia văn nghệ, được nhà trường cho đi biểu diễn văn nghệ toàn quốc, cháu rất vui. Cháu muốn trường mở thêm bậc học THCS dành cho học sinh khuyết tật để cháu được học mãi với các cô”.

Một buổi học nghề tại Trường GDCD Đồng Hới - Ảnh: N.T

Cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, Hiệu trưởng Trường GDCB Đồng Hới cho biết: “Trường chúng tôi hiện có 24 cán bộ giáo viên, người lao động. Trường dạy học sinh chuyên biệt nên vẫn thiếu một số phòng học chức năng phục vụ giáo dục toàn diện, đặc biệt là không gian và điều kiện tổ chức các hoạt động nghệ thuật, thể chất.

Thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng đội ngũ sư phạm của chúng tôi luôn yêu trường, bám lớp, dạy dỗ học sinh tốt nhất có thể. Ở mái trường này, chữ “thương” luôn hiện diện trong mỗi hành động, việc làm của các giáo viên. Dạy học ở trường giáo dục chuyên biệt, điều chúng tôi mong muốn là các em học sinh luôn khỏe mạnh, học được những kỹ năng cần thiết để mai này trở thành một người có ích cho xã hội”.