7 nhóm hành vi bị cấm khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa từ 15/11/2026
Từ ngày 15/11/2026, Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định 7 nhóm hành vi bị cấm khi tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu người học. Đáng chú ý, trường học không được ép học sinh tham gia, thu tiền sai quy định hoặc chuyển nội dung giáo dục được Nhà nước bảo đảm sang hoạt động thu phí.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/7-nhom-hanh-vi-bi-cam-khi-to-chuc-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-chinh-khoa-tu-15-11-2026-45610.htm