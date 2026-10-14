7 nhóm hành vi bị cấm khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa từ 15/11/2026

HNN - Một thành phố phát triển cần được đánh giá từ cơ hội sống, học tập và trưởng thành của trẻ em. Với Huế, đô thị di sản đang bước vào giai đoạn phát triển mới, chăm lo cho thế hệ tương lai càng phải trở thành một ưu tiên xuyên suốt. Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 28 của Bộ Chính trị cho thấy sự chỉ đạo của Thành ủy đã tạo những chuyển biến đáng ghi nhận, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng chất lượng bảo vệ trẻ em từ cơ sở.