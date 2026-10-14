Bài toán cân bằng

Tính đến tháng 10, các trường đại học tại Australia trung bình chỉ tuyển được khoảng 2/3 chỉ tiêu sinh viên quốc tế. Khoảng cách giữa kế hoạch tuyển sinh và số lượng nhập học thực tế cho thấy những tác động đáng kể từ các rào cản thị thực.

Các trường đại học tại Australia đang thất thu do sụt giảm sinh viên quốc tế trong bối cảnh chính phủ siết chặt thị thực du học. Ảnh minh hoạ

Tình trạng này đặc biệt rõ tại các trường thuộc khu vực vùng và những thành phố hạng hai, nơi sinh viên quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn thu và bảo đảm quy mô đào tạo.

Trong nhiều năm, sinh viên quốc tế là nguồn đóng góp tài chính quan trọng của hệ thống giáo dục đại học Australia. Học phí từ nhóm sinh viên này giúp các trường trang trải chi phí giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ nghiên cứu và nâng cao chất lượng đào tạo.

Vì vậy, khi lượng tuyển sinh giảm, hệ quả không chỉ dừng lại ở doanh thu trước mắt mà còn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển dài hạn, khả năng đầu tư và sức cạnh tranh của các trường.

Đáng chú ý, các trường ở khu vực vùng thường gặp bất lợi hơn so với những đại học lớn tại Sydney hay Melbourne trong cuộc cạnh tranh thu hút du học sinh. Khi chi phí xin thị thực tăng cao và nguy cơ hồ sơ bị từ chối lớn, sinh viên có thể cân nhắc chuyển hướng sang những quốc gia có điều kiện thuận lợi hơn.

Điều này khiến các trường vốn đã khó tuyển sinh càng khó đạt chỉ tiêu, đồng thời làm giảm cơ hội phát triển kinh tế và bổ sung nguồn nhân lực cho các địa phương.

Từ góc độ chính sách, việc siết chặt thị thực có thể phục vụ mục tiêu kiểm soát chất lượng đầu vào, hạn chế gian lận và bảo đảm hoạt động du học diễn ra đúng quy định. Tuy nhiên, nếu chi phí quá cao và quy trình xét duyệt khó dự đoán, ngay cả những sinh viên có năng lực và nhu cầu học tập thực sự cũng có thể nản lòng.

Australia vì thế đứng trước một thách thức không nhỏ đó là kiểm soát thị thực là yêu cầu quản lý, nhưng những rào cản quá lớn có thể làm suy giảm sức cạnh tranh của nền giáo dục.

Để tháo gỡ khó khăn, một số lãnh đạo đại học đề xuất cấp thị thực riêng cho sinh viên quốc tế học tại các khu vực thiếu nhân lực, nhất là trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Chính sách này có thể vừa cải thiện tuyển sinh, vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực địa phương.

Bài toán của Australia là cân bằng giữa kiểm soát nhập cư và duy trì sức hút giáo dục quốc tế. Quy trình xét duyệt minh bạch, mức phí hợp lý và chính sách linh hoạt sẽ giúp giảm áp lực tài chính cho các trường, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của nền giáo dục nước này.