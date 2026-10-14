Cậu bạn 17 tuổi gửi hơi ấm từ nửa vòng Trái Đất về phố núi Gia Lai

Bắt đầu từ những chuyến đi cùng ba mẹ

Hành trình thiện nguyện của Nghị bắt đầu vào cuối năm 2018, khi cậu mới 9 tuổi. Có ba mẹ đều là bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Nghị thường theo gia đình đến Pleiku (Gia Lai) trong các chuyến khám chữa bệnh cộng đồng. Cậu phụ các cô chú sắp xếp bàn ghế, chia thuốc và tặng kẹo cho trẻ em.

Qua những chuyến đi, Nghị nhận ra nhiều bạn nhỏ vùng cao phải đến trường trong điều kiện thiếu thốn. Trước mỗi chuyến đi vào mùa Đông, ba mẹ luôn nhắc cậu mang theo áo dày để giữ ấm. Từ đó, Nghị nghĩ đến những bạn nhỏ không có đủ quần áo lành lặn để chống chọi với cái lạnh.

Năm 2019, Nghị cùng chị gái trích tiền lì xì và tiền tiết kiệm để tặng 15 bộ bàn học trị giá 15 triệu đồng, cùng sổ tiết kiệm 10 triệu đồng cho một trường học tại xã Đăk Song. Năm 2020, hai chị em tiếp tục đóng góp xây dựng nhà Khăn quàng đỏ cho một trường học ở xã Đăk Sơmei. Những hoạt động này trở thành tiền đề để Nghị duy trì việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong những năm tiếp theo.

Điều phối dự án từ xa

Năm 14 tuổi, Nghị sang Mỹ học tập. Tại vùng New England, cậu tham gia dạy tiếng Anh cho người mới nhập cư thông qua tổ chức cộng đồng JUNTOS. Trước khi trở lại Mỹ học lớp 11, Nghị chủ động liên hệ cô Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), để trình bày ý tưởng thành lập Bright Hands Project. Được cô ủng hộ, Nghị kết nối với một nhóm học sinh khối 10 để xây dựng đội ngũ nòng cốt.

Ở giai đoạn đầu, dự án tập trung nâng cao ý thức rửa tay trong trường học. Nghị tự tìm hiểu thông tin, xây dựng website cung cấp kiến thức về các bệnh có thể lây truyền qua bàn tay. Các thành viên tại TP.HCM thiết kế áp phích gắn mã QR dẫn đến website, phụ trách in ấn và triển khai tại trường, đồng thời ghi nhận thói quen rửa tay của học sinh.

Tuy nhiên, việc điều hành một nhóm khi các thành viên ở hai quốc gia có lịch học khác nhau không đơn giản. Trao đổi qua tin nhắn thường kéo dài vì lệch múi giờ; một số ý tưởng như bản tin sức khỏe hằng tuần và video đố vui không đạt kết quả như mong đợi. Hoạt động truyền thông về rửa tay cũng chưa tạo ra thay đổi đáng kể trong thói quen của học sinh.

Sau những lần công việc trì trệ, cậu chuyển sang tổ chức các buổi họp trực tuyến cố định, chuẩn bị tài liệu trước mỗi cuộc họp và chia nhỏ đầu việc để nhóm dễ theo dõi tiến độ.

Gửi áo ấm, trao cơ hội đến trường

Mùa đông năm nay, Bright Hands Project chuyển trọng tâm sang vận động quyên góp áo ấm và hỗ trợ học bổng cho học sinh ở các địa phương khó khăn. Nhóm thu gom được gần 200 bộ quần áo ấm. Tất cả quần áo cũng được kiểm tra chất lượng, phân loại trước khi gửi đến các em nhỏ. Dự án cũng dành hai suất học bổng, trị giá 20 triệu đồng mỗi suất, cho học sinh tại hai địa phương vùng khó là Ia Dom và Đắk Tô.

Sau nhiều năm tham gia thiện nguyện, hiện tại Nghị dự định theo học ngành Kỹ thuật y sinh (Biomedical Engineering) sau khi tốt nghiệp trung học. Cậu mong muốn nghiên cứu, phát triển các thiết bị chẩn đoán y tế và bộ phận cơ thể giả với chi phí hợp lý, qua đó hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.