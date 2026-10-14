Đồng Nai khởi động dự án xây dựng trường học xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Vũ Hồng Văn, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tham dự. Cùng dự lãnh đạo các cục, vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo thành phố Đồng Nai và phường Tân Triều.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, trong quá trình cụ thể hóa chủ trương đổi mới, đột phá phát triển giáo dục và đào tạo của Trung ương, một số địa phương đã và đang nghiên cứu, triển khai mô hình trường học xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Đối với thành phố Đồng Nai, việc lựa chọn xây dựng Trường Tân Triều theo mô hình trường học xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, và cũng là bước chuẩn bị cần thiết để nghiên cứu, hình thành những cách làm mới trong tổ chức và quản trị giáo dục phổ thông.

Theo phương án, dự án xây dựng Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Tân Triều được bố trí trên khu đất khoảng 14,35ha; giai đoạn đầu dự kiến đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 1.115 học sinh. Nhà trường được định hướng đầu tư đồng bộ, tổ chức giáo dục liên thông từ tiểu học đến trung học phổ thông.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Thành phố Đồng Nai xác định, ý nghĩa của dự án không chỉ ở việc bổ sung thêm một ngôi trường, mà quan trọng hơn là tạo dựng một mô hình giáo dục có chất lượng, phù hợp yêu cầu phát triển của đô thị, từ đó đúc kết kinh nghiệm để từng bước áp dụng, nhân rộng trên địa bàn.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đánh giá cao tầm nhìn và quyết tâm chính trị của thành phố Đồng Nai khi xây dựng Đề án xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu.

Việc thành lập ngôi trường liên cấp kiểu mẫu tại Tân Triều không chỉ giải quyết nhu cầu học tập chất lượng cao tại địa phương, mà còn là một bước đi tiên phong, mở ra một mô hình nhà trường mới cho nền giáo dục Việt Nam.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Để nhà trường vận hành theo đúng điều lệ, bảo đảm tính pháp lý, bám sát hệ giá trị đã đặt ra, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn lưu ý thành phố Đồng Nai 5 vấn đề quan trọng.

Đầu tiên về lý tưởng và tri thức song hành, Trường Tân Triều phải tạo ra con người kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và bản sắc dân tộc; tiếp thu tinh hoa quốc tế; lấy hạnh phúc và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo.

Bảo đảm bám sát các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phát triển toàn diện với bốn trụ cột, sáu phân khu, với mục tiêu mọi học sinh tốt nghiệp biết một nhạc cụ; khoa học, công nghệ, STEM, trí tuệ nhân tạo; kỹ năng thiết yếu như bơi, sơ cấp cứu, phòng cháy, an toàn giao thông.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng lưu ý, để xây ngôi trường kiểu mẫu đội ngũ giáo viên phải vừa có lý tưởng, bản lĩnh, vừa giỏi chuyên môn, công nghệ, ngoại ngữ. Do vậy, đề nghị thành phố Đồng Nai tuyển chọn người tâm huyết, bồi dưỡng bài bản từ năm 2027, có chính sách phù hợp để thầy cô hạnh phúc với nghề.

Cùng với đó, người đứng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thành phố Đồng Nai cần xây dựng ngay từ đầu bộ tiêu chí, hệ thống chỉ số và cơ chế đánh giá định kỳ khoa học, độc lập; bảo đảm tính công bằng và mở rộng cơ hội học tập chất lượng, không tạo khoảng cách; nhà trường là trung tâm lan tỏa cho các trường khác trên địa bàn.

Từ năm học 2028-2029 vận hành, sau năm 2030 chuẩn hóa và nhân rộng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết sẽ đồng hành về chuyên môn, theo dõi và tổng kết thực tiễn.