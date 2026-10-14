Khởi động Dự án Xây dựng Trường liên cấp Tân Triều theo mô hình trường học xã hội chủ nghĩa đầu tiên tại thành phố Đồng Nai

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo dự buổi lễ. Ảnh: Công Nghĩa

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố dự buổi lễ. Ảnh: Công Nghĩa

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai dự buổi lễ. Ảnh: Công Nghĩa

Tham dự có các đồng chí: Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Dự án Xây dựng Trường TH-THCS-THPT Tân Triều được triển khai trên diện tích 14,35ha với 6 phân khu chức năng đồng bộ và hiện đại. Trong giai đoạn đầu, thành phố dự kiến đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, đáp ứng quy mô 27 lớp với khoảng 1.115 học sinh. Việc thành phố Đồng Nai quyết tâm đầu tư xây dựng mô hình Trường TH-THCS-THPT Tân Triều theo mô hình trường học xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu đầu tiên tại phường Tân Triều được người dân trên địa bàn đặc biệt quan tâm và ủng hộ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công Nghĩa

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khởi động dự án, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, việc khởi động dự án mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Đồng Nai đang cụ thể hóa Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới xây dựng đô thị sân bay đa trung tâm, xanh, thông minh và hiện đại. Định hướng này đòi hỏi chất lượng giáo dục phổ thông phải đi trước một bước về chất lượng dạy và học để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đưa ra thông điệp mạnh mẽ về quan điểm đầu tư cho giáo dục thành phố trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út khẳng định: Thành phố không đặt mục tiêu nhân rộng đồng loạt những công trình có quy mô đầu tư lớn ở mọi nơi, mà hướng tới nhân rộng những “giá trị thiết thực”. Đó là phương thức quản trị hiệu quả, chất lượng dạy và học, ứng dụng công nghệ và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn để lan tỏa đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp tập trung.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Công Nghĩa

Để nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phấn đấu hoàn thành xây dựng và lắp đặt thiết bị trong tháng 8-2028, đưa trường vào hoạt động từ năm học 2028-2029; bảo đảm minh bạch, hiệu quả, chống lãng phí. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố đề nghị, Sở GDĐT chủ động phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị ngay phương án nhân sự, tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên; phối hợp với Bộ GDĐT xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mô hình để từng bước áp dụng tại các cơ sở giáo dục khác.

Các đại biểu ấn nút chính thức khởi động Dự án Xây dựng Trường TH-THCS-THPT Tân Triều theo mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Ảnh: Công Nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ khởi động, Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá rất cao sự quan tâm sâu sát và thực chất của lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai với sự nghiệp trồng người trong giai đoạn mới. Bộ trưởng nhận định, trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo (AI) và hội nhập sâu rộng, việc Đồng Nai tiên phong xây dựng mô hình trường liên cấp kiểu mẫu là một bước đi mở ra mô hình nhà trường mới cho nền giáo dục Việt Nam.

Bộ trưởng GDĐT cũng bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc với hệ giá trị cốt lõi mà Đề án xây dựng mô hình Trường TH-THCS-THPT Tân Triều của thành phố Đồng Nai đã đặt ra, đó là “có lý tưởng để định hướng; có nhân cách để làm người; có tri thức để phát triển; có năng lực để hành động; có bản lĩnh để hội nhập; có khát vọng để cống hiến”.

Chỉ đạo định hướng chuyên môn để nhà trường vận hành đúng tầm vóc, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn lưu ý một số vấn đề cốt lõi. Trong đó, triết lý giáo dục phải song hành giữa lý tưởng cách mạng và tri thức hiện đại, giáo dục lý tưởng không giáo điều, hình thức mà bằng những tấm gương, việc làm cụ thể phù hợp lứa tuổi.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Công Nghĩa

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu mô hình phải hướng tới sự phát triển toàn diện dựa trên 4 trụ cột (đức, trí, thể, mỹ). Học sinh tốt nghiệp không chỉ giỏi kiến thức mà phải biết chơi một loại nhạc cụ; am hiểu khoa học công nghệ, STEM, AI và thuần thục các kỹ năng thiết yếu như: bơi lội, sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, an toàn mạng. Ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh, phải được chú trọng để từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đặc biệt nhấn mạnh: “Có thể xây ngôi trường bằng bê tông, nhưng chỉ có thể xây ngôi trường kiểu mẫu bằng con người” và đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định. Từ đó thành phố Đồng Nai cần tuyển chọn những người tâm huyết, giỏi chuyên môn, ngoại ngữ và có chính sách để thầy cô thực sự hạnh phúc với nghề, bắt đầu bồi dưỡng bài bản ngay từ năm 2027.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đặng Anh Tuấn nhận bức tranh Văn miếu Quốc Tử Giám từ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tặng nhà trường. Ảnh: Công Nghĩa

Bộ trưởng Bộ GDĐT cũng bày tỏ sẽ đồng hành chặt chẽ cùng thành phố Đồng Nai khi xây dựng và vận hành trường học xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu về mặt chuyên môn, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá độc lập, khoa học. Mục tiêu là sau khi trường đi vào vận hành từ năm học 2028-2029, ngành giáo dục sẽ tiến hành chuẩn hóa và nhân rộng mô hình này sau năm 2030, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Công Nghĩa