37 thủ khoa học sinh giỏi Hà Nội: Chuyên Hà Nội - Amsterdam dẫn đầu với 11 em

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027. Trong đó, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 11 thủ khoa, chiếm gần 1/3 tổng số thủ khoa toàn thành phố. Một số thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở môn Toán và Tin học.

Gần 5.600 học sinh dự thi, 3.331 em đoạt giải

Kỳ thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 14-15/9, với gần 5.600 học sinh đến từ 205 trường THPT trên địa bàn tham dự.

Thí sinh được chia thành hai bảng A và B. Bảng A dành cho học sinh các trường THPT không chuyên, nhằm xét giải học sinh giỏi cấp thành phố. Bảng B thi theo chương trình chuyên, đồng thời là căn cứ tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia.

Kết quả, Hà Nội có 3.331 học sinh đoạt giải, gồm 166 giải Nhất, 526 giải Nhì, 969 giải Ba và 1.670 giải Khuyến khích.

Trong số này, 37 học sinh đạt vị trí thủ khoa, gồm 15 em ở bảng A và 22 em ở bảng B.

Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam có 11 thủ khoa

Ở bảng B, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 11 học sinh đứng đầu các môn thi, gồm Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tin học và Vật lý.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam dẫn đầu số lượng thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi cấp THPT năm học 2026-2027 với 11 em, nhiều nhất trong các trường. (Ảnh minh họa)

Thủ khoa môn Tin học của bảng này đạt điểm tuyệt đối 40/40. Trường THPT chuyên Chu Văn An có 6 thủ khoa, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có 2 em và Trường THPT chuyên Sơn Tây có 1 em.

Hai trường không chuyên có học sinh đứng đầu ở bảng B là Trường THCS và THPT Newton, với thủ khoa môn Toán, và Trường THPT Phan Đình Phùng, với thủ khoa môn Lịch sử.

Ở bảng A, môn Toán có hai thủ khoa cùng đạt 20/20 điểm, đến từ Trường THPT Quốc Oai và Trường THPT Hoài Đức A. Môn Tin học cũng ghi nhận một thủ khoa đạt 20 điểm, là học sinh Trường Hữu Nghị T78.

Các thủ khoa môn Ngữ văn và Tiếng Anh lần lượt đến từ Trường THPT Tây Hồ và Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng.

Theo thống kê được công bố, trong số 37 thủ khoa năm nay, có 12 học sinh lớp 11 và 25 học sinh lớp 12; không có học sinh lớp 10. Số thủ khoa tăng 3 em so với năm trước.

Danh sách 37 thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi cấp THPT năm học 2026-2027.

Việc tổ chức kỳ thi theo hai bảng, xét giải độc lập, được duy trì nhằm khích lệ học sinh các trường không chuyên tham gia và tạo điều kiện đánh giá kết quả phù hợp với chương trình thi.

Kết quả bảng B đồng thời là căn cứ để Hà Nội lựa chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia vào cuối năm.

Danh sách kết quả chính thức được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố trên cổng tra cứu diemthi.hanoi.edu.vn. Thí sinh có thể nhập số báo danh, mã học sinh và mã xác nhận để tra cứu kết quả của mình.