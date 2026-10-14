Hơn 100 học viên tập huấn bồi dưỡng kỹ năng truyền thông trên nền tảng số

Dự lớp tập huấn có đồng chí Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thông tin cơ sở tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Đồng chí Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc.

Trong thời gian 2 ngày (14 - 15/10), học viên được giảng viên Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền hướng dẫn 2 chuyên đề trọng tâm: Kỹ năng xây dựng, sản xuất nội dung truyền thông trên nền tảng số phục vụ công tác thông tin cơ sở và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo nội dung, truyền thông số ở cơ sở. Trong đó, tập trung hướng dẫn cho học viên xác định thông điệp tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW; viết tin ngắn, bài đăng mạng xã hội, bản tin truyền thanh; chụp ảnh, quay và dựng video ngắn bằng điện thoại, thêm chữ và phụ đề. Đồng thời, học viên thực hành lựa chọn kênh đăng tải, lập lịch đăng, tương tác với người dân và xử lý thông tin sai lệch trên trang thông tin điện tử xã, phường, fanpage và Zalo.

Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền giảng dạy tại lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Quang Kháng nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đòi hỏi đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền. Đối với tỉnh Lai Châu, thông tin cần ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu, phù hợp với đồng bào các dân tộc; đồng thời kết hợp hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở với các nền tảng số.

Đồng chí đề nghị, học viên tích cực thực hành, trao đổi khó khăn, vướng mắc; mỗi nhóm hoàn thành tối thiểu một sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW dưới hình thức bài đăng kèm ảnh, bản tin truyền thanh, hình tuyên truyền hoặc video ngắn. Giảng viên tăng cường hướng dẫn thực tế, hỗ trợ học viên hoàn thiện sản phẩm; Ban Tổ chức bảo đảm các điều kiện phục vụ tập huấn...