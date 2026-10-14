Hơn 36.500 bài dự thi tìm hiểu truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô

Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau hơn 4 tháng triển khai, Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô đã ghi nhận hơn 36.500 bài dự thi, trong đó có gần 35.500 bài thi trực tuyến và hơn 1.000 bài thi viết của các tác giả dự thi (thuộc nhiều thế hệ, từ cựu chiến binh hơn 90 tuổi đến học sinh 11 tuổi).

Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, có tư liệu lịch sử phong phú, hình thức thể hiện sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với Cuộc vận động hiến tặng hiện vật bảo tàng, sau hơn 6 tháng triển khai, Ban tổ chức tiếp nhận 96 hiện vật và 1 phim tài liệu do 10 tổ chức, 26 cá nhân hiến tặng.

Các hiện vật có giá trị về lịch sử, quân sự, khoa học và giáo dục, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT Thủ đô, đặc biệt là những đóng góp trong các cuộc kháng chiến và thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Qua kiểm kê, phân loại, thẩm định, Hội đồng Khoa học đã xét duyệt 17 hiện vật đủ điều kiện nhập kho cơ sở, phục vụ nghiên cứu, trưng bày và giáo dục truyền thống tại Bảo tàng Chiến thắng B-52. Các hiện vật còn lại tiếp tục được xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xét duyệt theo quy định.

Đại diện Ban tổ chức trao bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu biểu dương các cơ quan, đơn vị đã tích cực hưởng ứng Cuộc thi và Cuộc vận động; yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp tiếp tục coi trọng công tác giáo dục truyền thống, nhất là đối với thế hệ trẻ; đổi mới hình thức tuyên truyền, lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa, mô hình, cách làm hay; đẩy mạnh sưu tầm, hiến tặng hiện vật lịch sử, làm phong phú thêm nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu, trưng bày.

Dịp này, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân đạt giải thi viết; thi trực tuyến Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô.

Đối với Cuộc vận động hiến tặng hiện vật bảo tàng, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao bằng khen tặng 2 tập thể có thành tích xuất sắc và trao giấy chứng nhận cho 26 cá nhân có đóng góp tiêu biểu.