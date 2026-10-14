TPHCM hoàn thành số hóa 100% văn bằng cấp từ năm 2020 đến nay

Sở GD-ĐT TPHCM vừa ban hành kế hoạch cao điểm hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành GD-ĐT TP. Trong đó, đặt các mục tiêu ngay trong tháng 10 hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ: hoàn thành ký số xác thực dữ liệu năm học 2025-2026, cập nhật dữ liệu năm học 2026- 2027 và số hóa học bạ năm học 2025-2026. Đảm bảo điều kiện số hóa 100% học bạ học sinh lớp 12 năm học 2026-2027 trước ngày 20-10 để phục vụ kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2027. Hoàn thành số hóa 100% văn bằng cấp từ năm 2000 đến nay trước ngày 20-10, văn bằng cấp mới cập nhật trong 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp.

Bên cạnh đó, đảm bảo hoàn thành đồng bộ học bạ số các năm học trước trong cùng cấp học đối với học sinh đang học trước ngày 20-11-2026; hoàn thành số hóa học bạ các năm học trước theo lộ trình của Bộ GD-ĐT trước ngày 31-12-2026.

Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh, việc tổ chức đợt cao điểm thực hiện dứt điểm các nhiệm vụ hoàn thiện CSDL ngành, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” theo thứ tự ưu tiên: văn bằng số; học bạ số; các cơ sở dữ liệu ngành khác của ngành phục vụ thống kê, phân tích, hoạch định chính sách và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, đặc biệt là cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp.

Đợt cao điểm tập trung khắc phục các hạn chế Bộ GD-ĐT đã chỉ ra: dữ liệu chưa đầy đủ, chưa cập nhật thường xuyên (nhất là văn bằng số); kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia còn hạn chế, dữ liệu chưa làm sạch gắn số định danh cá nhân; ký số chưa toàn diện; an toàn thông tin còn lỗ hổng.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu trực tiếp chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS thuộc phạm vi quản lý hoàn thành các mốc thời gian mục tiêu, phân công 1 lãnh đạo phụ trách; chỉ đạo công an phường, xã phối hợp làm sạch dữ liệu, cấp mã định danh cho học sinh; bảo đảm chữ ký số cho cơ sở giáo dục; báo cáo tiến độ về sở.

Đề nghị hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về tiến độ, chất lượng dữ liệu của đơn vị, trực tiếp chỉ đạo, không giao khoán cho bộ phận công nghệ thông tin. Hoàn thành ký số xác thực dữ liệu năm học 2025- 2026, cập nhật dữ liệu năm học 2026-2027; nhập chính xác số định danh cá nhân của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý.

Phối hợp công an phường, xã làm sạch dữ liệu, cấp mã định danh cho học sinh chưa có, đồng bộ dữ liệu lên VNeID; phối hợp cơ quan thuế tháo gỡ vướng mắc mã định danh tổ chức, mã số thuế sau sắp xếp đơn vị hành chính.