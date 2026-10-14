Khánh Hòa bồi dưỡng 135 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Sáng 14-10, tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khai mạc bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026 - 2027.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Năm học này, toàn tỉnh có 9 đội tuyển với 135 học sinh tham gia bồi dưỡng, chuẩn bị dự thi ở 9 môn, gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Tiếng Anh. Mỗi đội tuyển có 15 học sinh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại lễ khai mạc.

Các học sinh được tuyển chọn từ 7 trường THPT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang có 87 học sinh, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải có 35 học sinh; số còn lại đến từ các trường THPT: Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi (phường Nha Trang); Hoàng Văn Thụ (phường Bắc Nha Trang); Huỳnh Thúc Kháng (xã Vạn Ninh); Nguyễn Trãi (phường Ninh Hòa).

Các học sinh tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tham dự lễ khai mạc.

Các đội tuyển sẽ trải qua hơn 11 tuần bồi dưỡng tập trung với sự tham gia giảng dạy của gần 100 giáo viên THPT cùng một số chuyên gia, giảng viên các trường đại học. Công tác bồi dưỡng nhằm củng cố kiến thức chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng làm bài và chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho học sinh trước kỳ thi.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo biểu dương tinh thần nỗ lực của các học sinh, đồng thời ghi nhận sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên tham gia bồi dưỡng. Lãnh đạo sở động viên các thành viên đội tuyển tiếp tục phát huy tinh thần học tập; giữ vững sự bình tĩnh, tự tin; quyết tâm đạt kết quả cao, góp phần mang lại thành tích cho ngành giáo dục tỉnh.

Theo kế hoạch, Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026 - 2027 sẽ diễn ra vào cuối tháng 12-2026 và đầu tháng 1-2027.