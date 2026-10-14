Nữ sinh viên đặt mục tiêu vào Đảng từ năm thứ nhất, tốt nghiệp thủ khoa toàn khóa

Võ Thị Ánh Dương - Tân cử nhân chuyên ngành Thanh tra, thuộc ngành Luật, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP. Đà Nẵng.

Kiên trì với mục tiêu

Võ Thị Ánh Dương (sinh năm 2004) theo học chuyên ngành Thanh tra, thuộc ngành Luật, tại Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP. Đà Nẵng. Điều đặc biệt trong hành trình đại học của Dương là mục tiêu vào Đảng đã được xác định từ rất sớm. “Mình luôn có một mục tiêu là được vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, được trở thành đảng viên. Vì vậy, ngay từ năm thứ nhất, mình đã nỗ lực để đáp ứng các điều kiện và cuối cùng đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng”, Dương chia sẻ.

Ánh Dương được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 4/2026.

Để đạt được mục tiêu, Dương chọn cách bắt đầu từ những việc cụ thể, nghiêm túc trong học tập, tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học và các chương trình vì cộng đồng.

Trong học tập, Dương xây dựng phương pháp chủ động. Trước mỗi môn học, cô tìm hiểu trước nội dung, sau đó hệ thống hóa kiến thức và chú trọng hiểu bản chất thay vì chỉ ghi nhớ. Với ngành Luật, Dương cho rằng, việc học đòi hỏi khả năng phân tích, liên hệ và vận dụng kiến thức vào những tình huống thực tế. “Đối với mình, điều quan trọng nhất là phải kiên trì và có kỷ luật. Khi đã xác định mục tiêu, mình chia thành những việc nhỏ để thực hiện từng bước, thay vì tạo áp lực phải đạt được tất cả trong một thời gian ngắn”, Dương nói.

Dương cho biết, có những thời điểm, kết quả học tập chưa đạt như kỳ vọng, áp lực từ nhiều nhiệm vụ cùng lúc khiến cô mệt mỏi. Dương lựa chọn nhìn lại nguyên nhân, điều chỉnh cách làm và chia nhỏ mục tiêu. Khi gặp vấn đề khó, cô chủ động trao đổi với thầy cô, bạn bè; đồng thời sắp xếp thời gian để cân bằng giữa học tập, hoạt động và cuộc sống cá nhân. Sự kiên trì ấy được Dương duy trì xuyên suốt quá trình học.

Dương được vinh danh Thủ khoa toàn khóa học 2022 - 2026, xếp loại Giỏi và đại diện khóa phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh kết quả học tập, nữ sinh còn tham gia nghiên cứu khoa học và nhiều hoạt động xã hội. Năm học 2025 - 2026, Dương cùng các cộng sự thực hiện đề tài “Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật Việt Nam qua thực tiễn hoạt động của đạo Cao Đài - nghiên cứu trường hợp tại phường Hội An, TP. Đà Nẵng”. Đề tài đoạt giải Ba nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Phân hiệu. Dương cũng ghi dấu ấn tại cuộc thi chính luận ‘Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng’. Năm 2025, cô đoạt giải Triển vọng, với tác phẩm “Lan tỏa giá trị Việt từ cộng đồng kiều bào - Động lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại mới”. Năm 2026, cô cùng sinh viên Phạm Chí Kỳ Y đoạt giải C, với tác phẩm “Tinh gọn bộ máy - cuộc cách mạng đột phá kiến tạo trong kỷ nguyên phát triển mới”; tác phẩm tiếp tục đoạt giải Triển vọng tại cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ánh Dương (ngoài cùng, bên phải) tham gia nghiên cứu khoa học.

Trưởng thành từ những hoạt động cộng đồng

Ngoài giảng đường, Dương từng đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm CLB Thanh niên vận động hiến máu, nhiệm kỳ 2024 - 2025. Cô tham gia tổ chức nhiều hoạt động như: “Hành trình về địa chỉ đỏ”, “Nồi cháo tình thương”, “Mang yêu thương về vùng cao”. Với Dương, những hoạt động này giúp bản thân hiểu hơn về giá trị của sự sẻ chia, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng.

Nữ sinh cho rằng, quãng đời sinh viên không nên được đo bằng điểm số. Những trải nghiệm ngoài lớp học giúp cô rèn khả năng tổ chức công việc, làm việc cùng tập thể và nhìn nhận các vấn đề từ nhiều góc độ.

Ánh Dương (ngoài cùng, bên trái) tham gia tham gia các hoạt động chuyên môn trong quá trình học tập.

Trở thành thủ khoa toàn khóa, với Dương, đây là dấu mốc đáng nhớ sau bốn năm học tập và món quà dành cho gia đình, thầy cô và những người đồng hành. “Danh hiệu thủ khoa giúp mình có thêm niềm tin vào bản thân, nhưng đây không phải điểm dừng. Mình vẫn còn nhiều điều phải học, phải trải nghiệm và phải chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình trong thời gian tới”, Dương chia sẻ.

Hành trình của Ánh Dương được xây dựng từ những bước đi bền bỉ. Với nữ sinh, mỗi thành tích là một dấu mốc đáng tự hào, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở những gì đã học được, những trải nghiệm đã có và trách nhiệm, sự cố gắng sau khi rời giảng đường.

Ảnh: NVCC