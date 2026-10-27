Có điểm là thành công

Hai thái cực

Tuy hàng công khởi sắc nhưng điểm yếu phòng ngự của CLB Bóng đá Huế (trái) khiến nhiều người chưa an tâm. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Sau 4 vòng đấu, Hưng Yên FC đang sở hữu hàng công có hiệu suất cao, khả năng trong triển khai bóng ở trung lộ, khai thác hai biên và tận dụng những tình huống bóng bổng. Chiến thắng 3-1 trước Long An trong tình huống thiếu người từ phút 61 ở vòng 4 là minh chứng cho khả năng duy trì sức ép và tổ chức tấn công hiệu quả. Còn trước đó, họ từng đè bẹp Xuân Thiện Phú Thọ với tỷ số 8-1.

Không chỉ phong độ đang lên, Hưng Yên FC còn là đội bóng mạnh đều cả ở 3 tuyến khi được bổ sung những cầu thủ chất lượng, giàu kinh nghiệm như thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, tiền vệ Mạc Hồng Quân và tiền đạo ngoại Joseph Khalio.

Trong khi đó, kể cả thời điểm nhân sự không có vấn đề thì lực lượng của CLB Bóng đá Huế vẫn khá mỏng so với các đối thủ. Và hiện tại, những Đăng Khoa, Hữu Tuấn, Quang Dũng, Hoàng Quân… vẫn chưa thể đạt trạng thái tốt nhất càng khiến HLV Lê Chí Nguyện đau đầu trong việc xoay tua đội hình.

Điều này cộng với hàng phòng ngự còn sai sót trong khâu bọc lót, chống bóng bổng và duy trì tập trung trong thời gian dài khiến cuộc đối đầu với Hưng Yên khó càng thêm khó.

Tuy hàng công của đội bóng Cố đô đã có những khởi sắc nhất định, nhưng trận hòa 2-2 trước CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh ở vòng 4 cho thấy hai mặt trong cách chơi của đội bóng này.

Dẫn trước 2 bàn, điều này thể hiện tinh thần chiến đấu và khả năng tận dụng cơ hội được cải thiện. Nhưng việc để đối thủ gỡ hòa ở thời điểm cuối trận cũng cho thấy đội bóng chưa đủ chắc chắn để bảo vệ thành quả. Nếu lặp lại những sai sót ấy trước một Hưng Yên đang có phong độ cao cùng hạng công mạnh mẽ, cái giá phải trả có thể lớn hơn nhiều.

Chờ đợi cơ hội

Các chân sút Cố đô (phải) cần tránh bị cuốn theo lối chơi của đối phương. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Để an toàn trong chuyến làm khách ở vòng 5 này, phương án khả thi nhất với thầy trò HLV Lê Chí Nguyện có lẽ là phải kiểm soát nhịp độ trận đấu để tránh cuốn theo lối chơi nhanh đối thủ; tổ chức đội hình lùi sâu, giữ khoảng cách giữa các tuyến, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và tăng cường bọc lót cho hàng thủ. Trong khi đó, tuyến tiền vệ phải ưu tiên đánh chặn, chia cắt các pha phối hợp biên và bóng bổng.

Về lý thuyết, cơ hội chiến thắng, thậm chí có điểm của CLB Bóng đá Huế trước Hưng Yên FC gần như bằng 0. Dẫu vậy, việc trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ ở vòng trước có thể là lỗ hổng ở hàng thủ của Hưng Yên.

Và nếu các học trò HLV Lê Chí Nguyện giữ được cự ly đội hình, đưa trận đấu vào thế giằng co, buộc đối phương chơi trong tâm thế nôn nóng để từ đó tung những đòn phản công tốc độ thì khả năng có điểm vẫn khả thi.

Sau Thái Nguyên thì Hưng Yên chính là thử thách lớn thứ 2 với CLB Bóng đá Huế trong hành trình ở giải hạng Nhất mùa này. Nhưng dù kết quả như thế nào thì đây cũng là dịp để thầy trò HLV Lê Chí Nguyện nhìn rõ khả năng, hạn chế, từ đó có thêm phương án khắc phục để gặt hái thành tích tốt hơn cho chặng đường dài phía trước.