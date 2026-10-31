Khai mạc Olympic trẻ Dakar 2026, đánh dấu cột mốc lịch sử

Olympic trẻ mùa Hè 2026 chính thức khai mạc tối 31/10 tại thủ đô Dakar của Senegal, đánh dấu lần đầu tiên một sự kiện Olympic được tổ chức trên lục địa châu Phi.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng đối với thể thao Senegal nói riêng và vị thế của châu Phi trong phong trào Olympic quốc tế nói chung.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Ban tổ chức cho biết sự kiện quy tụ khoảng 2.665 vận động viên trong độ tuổi từ 14-17 đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 25 môn thể thao với tổng cộng 153 bộ huy chương.

Các cuộc thi diễn ra tại 8 địa điểm thuộc 3 khu vực, gồm thủ đô Dakar, thành phố Diamniadio và khu nghỉ dưỡng ven biển Saly, cách Dakar khoảng 80km.

Senegal tham gia tranh tài với 136 vận động viên và huy động khoảng 6.000 tình nguyện viên hỗ trợ tổ chức. Các môn thi đấu khá đa dạng, từ điền kinh, bóng bầu dục bảy người, vật bãi biển đến nhảy breaking.

Đáng chú ý, kỳ thế vận hội lần này đánh dấu sự trở lại của các vận động viên Nga tại đấu trường Olympic dưới quốc kỳ và màu áo quốc gia, lần đầu tiên kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát đầu năm 2022.

Theo Ủy ban Olympic Nga, đoàn thể thao nước này có 13 vận động viên tham dự. Tuy nhiên, quyền tham gia của các vận động viên Nga vẫn phụ thuộc vào quyết định của liên đoàn quốc tế từng môn thể thao.

Thế vận hội cũng đón đoàn vận động viên người tị nạn, chủ yếu đang sinh sống và tập luyện tại châu Phi.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đánh giá sự kiện là cơ hội để Senegal giới thiệu bản sắc văn hóa, đồng thời quảng bá tiềm năng và vai trò ngày càng tăng của châu Phi trong thể thao thế giới.

Việc đăng cai thế vận hội diễn ra trong bối cảnh Senegal vẫn đối mặt với nhiều thách thức về chi phí sinh hoạt, thất nghiệp và khó khăn kinh tế.

Dù vậy, sự kiện được kỳ vọng tạo động lực phát triển thể thao, du lịch và cơ sở hạ tầng, đồng thời mở ra triển vọng để châu Phi tiến tới mục tiêu đăng cai Olympic mùa Hè trong tương lai./.