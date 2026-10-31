Thể Công Viettel chia tay HLV Popov

Tối 31/10, câu lạc bộ Thể Công Viettel thông báo chia tay huấn luyện viên trưởng Velizar Popov sau chuỗi thành tích sa sút ở mùa giải 2026-2027. Quyết định được đưa ra ngay sau khi đội bóng áo lính để thua Nam Định với tỷ số 1-3 tại vòng 6 V.League.

Trong thông báo chính thức, Thể Công Viettel viết: “Xin cảm ơn HLV Velizar Popov vì những đóng góp cho Thể Công Viettel trong chặng đường đã qua! Chúc HLV Popov cùng gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc!”.

Nhà cầm quân người Bulgaria trở thành HLV đầu tiên mất việc tại V.League 2026-2027. Cuộc chia tay diễn ra trong bối cảnh Thể Công Viettel trải qua 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường.

Thể Công Viettel đăng bài viết thông báo ông Velizar Popov rời vị trí HLV trưởng. (Ảnh: Thể Công-Viettel FC)

Đội bóng áo lính khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 2-0 trước Đồng Nai nhưng sau đó liên tục gây thất vọng. Trong 8 trận gần nhất, các học trò của HLV Popov chỉ ghi được 5 bàn thắng và để thủng lưới tới 17 lần. Thành tích sa sút khiến Thể Công Viettel dần đánh mất vị thế của một ứng viên cạnh tranh chức vô địch.

Tại đấu trường châu lục, tình hình cũng không khả quan hơn khi Thể Công Viettel đứng cuối bảng E AFC Champions League Two. Đặc biệt, thất bại 0-5 trước Seoul FC khiến HLV Popov phải đối mặt với nhiều chỉ trích.

HLV Velizar Popov và Thể Công Viettel trải qua 8 trận liên tiếp không thắng.

Sau trận đấu này, chiến lược gia người Bulgaria cho rằng các học trò đã thi đấu nỗ lực, nhưng khoảng cách trình độ giữa bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Ông thậm chí nhận định chỉ những người “mù quáng” mới không nhìn thấy sự chênh lệch đó.

Áp lực tiếp tục gia tăng khi đội bóng áo lính thất bại 1-3 trước Nam Định tối 31/10. Dù vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Wesley Nata, Thể Công Viettel không thể bảo toàn lợi thế. Tấm thẻ đỏ của Paulo Tapeu ở đầu hiệp hai khiến đội khách rơi vào thế bất lợi và cuối cùng phải nhận thất bại. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Popov trên cương vị thuyền trưởng Thể Công Viettel.

HLV Velizar Popov gia nhập Thể Công Viettel vào tháng 4/2025 với bản hợp đồng có thời hạn hai năm. Ông được kỳ vọng xây dựng lối chơi giàu năng lượng, quyết liệt và phù hợp với truyền thống của đội bóng áo lính.

Ở mùa giải 2025-2026, nhà cầm quân người Bulgaria giúp Thể Công Viettel giành vị trí á quân V.League. Thành tích này tạo cơ sở để ban lãnh đạo đội bóng tiếp tục đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch quốc nội và tiến sâu tại đấu trường châu Á trong mùa giải mới.

Trước khi dẫn dắt Thể Công Viettel, HLV Popov từng tạo được dấu ấn tại CLB Thanh Hóa. Ông bắt đầu làm việc ở Việt Nam từ năm 2023, giúp đội bóng xứ Thanh hai lần liên tiếp vô địch Cúp Quốc gia và giành Siêu cúp Quốc gia 2023.