Thể Công - Viettel chia tay HLV Popov

HLV Velizar Popov chia tay Thể Công - Viettel sau chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Ảnh: Thể Công - Viettel FC.

"Huấn luyện viên Velizar Popov đã rời khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng đội Thể Công - Viettel. Xin cảm ơn HLV Velizar Popov vì những đóng góp cho Thể Công - Viettel trong chặng đường đã qua!", thông báo được đăng tải trên trang chính thức của CLB tối 31/10, ngay sau trận thua ngược 1-3 trước Nam Định trên sân Thiên Trường.

Như vậy, ông Popov trở thành HLV đầu tiên chia tay vị trí tại V.League 2026/27. Trước khi rời ghế, chiến lược gia 50 tuổi cùng Thể Công - Viettel trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường, gồm 6 thất bại và 2 trận hòa. Đáng chú ý, đội bóng áo lính chỉ ghi 5 bàn nhưng để thủng lưới tới 17 lần trong giai đoạn này.

Thất bại trước Nam Định tối 31/10 khiến cho Thể Công - Viettel tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 12 trên tổng số 14 đội tại V.League, với 4 điểm sau 6 vòng đấu. Đội bóng áo lính chỉ hơn CLB cuối bảng Đồng Nai 2 điểm, dù được đánh giá là một trong những ứng viên cạnh tranh chức vô địch trước mùa giải.

Trước mùa 2026/27, Thể Công - Viettel thực hiện cuộc cải tổ lực lượng đáng kể với 11 tân binh, gồm 4 nội binh, 6 ngoại binh và 1 cầu thủ Việt kiều. Trong số những gương mặt đáng chú ý, có Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu, Lucas Alves, Ribamar và Rimario. Đội bóng áo lính đặt mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch sau khi về nhì ở mùa giải trước.

Tuy nhiên, sự đầu tư này chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Thể Công - Viettel khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 2-0 trước Đồng Nai, nhưng sau đó liên tiếp đánh rơi điểm số. Ở đấu trường AFC Champions League Two, đội cũng vừa nhận thất bại 0-5 trước FC Seoul hôm 28/10 và đang đứng cuối bảng E.

HLV Velizar Popov gia nhập Thể Công - Viettel vào tháng 4/2025, với hợp đồng kéo dài đến hết mùa giải 2026/27. Ngay trong mùa đầu tiên, ông giúp đội bóng giành vị trí á quân V.League 2025/26.

Dù vậy, chuỗi kết quả sa sút trong giai đoạn đầu mùa giải mới khiến nhà cầm quân người Bulgaria không thể tiếp tục công việc tại đội bóng áo lính. Hiện Thể Công - Viettel chưa công bố nhân sự thay thế Popov.