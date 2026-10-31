V-League: Sông Lam Nghệ An hòa kịch tính CLB Công an Hà Nội

Tối 31/10, Sông Lam Nghệ An có cuộc tiếp đón CLB Công an Hà Nội trên sân Vinh tại vòng 6 V-League 2026-2027. Đây là trận đấu quan trọng với cả hai đội và có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ăn mừng bàn thắng vào lưới Công an Hà Nội.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Công an Hà Nội chủ động đẩy cao đội hình và tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An cũng sẵn sàng đáp trả bằng những pha phản công tốc độ.

Phút 2, đội chủ nhà tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu nhưng thủ môn Nguyễn Filip đã kịp thời cứu thua cho Công an Hà Nội. Chỉ một phút sau, Đình Bắc có khoảng trống trước vòng cấm Sông Lam Nghệ An và tung cú dứt điểm khá căng. Tuy nhiên, bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Cao Văn Bình.

Sau khoảng thời gian đầu trận diễn ra cân bằng, Công an Hà Nội dần chiếm thế chủ động và kiểm soát bóng tốt hơn. Dẫu vậy, các học trò của HLV Polking vẫn tỏ ra thiếu quyết đoán trong những tình huống xử lý cuối cùng.

Phút 17, Đinh Thanh Bình tung cú dứt điểm căng trước vòng cấm nhưng bóng đập chân hậu vệ Sông Lam Nghệ An bật ra. Không lâu sau, Đình Bắc thực hiện pha đi bóng tốc độ rồi phối hợp với Đinh Thanh Bình, nhưng đường chuyền quyết định lại đi hơi mạnh, khiến cơ hội trôi qua.

Ở phần sân đối diện, Sông Lam Nghệ An dù cầm bóng khá ít nhưng vẫn luôn tỏ ra nguy hiểm trong các tình huống phản công nhanh. Phút 35, sau pha phối hợp đá phạt, Phan Xuân Đại tung cú sút căng đưa bóng đi chệch khung thành.

Khi hiệp một đang dần trôi về những phút cuối, bất ngờ đã xảy ra. Phút 41, đội chủ nhà tổ chức tấn công bên cánh phải. Trần Đức Vinh thực hiện đường chuyền thuận lợi để Luiz Guilherme Vieira Da Silva dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp hai, Công an Hà Nội chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 46, Đình Bắc có khoảng trống trước vòng cấm và tung cú dứt điểm căng nhưng không gây ra nhiều khó khăn cho thủ môn Cao Văn Bình.

Ở phần sân đối diện, Sông Lam Nghệ An lại gặp khá nhiều khó khăn trước lối chơi pressing tầm cao của Công an Hà Nội. Dù vậy, đội bóng áo vàng vẫn nỗ lực tổ chức phòng ngự và thỉnh thoảng triển khai những đợt phản công.

Sau thời gian thi đấu thiếu hiệu quả, HLV Polking quyết định tung Leo Artur và Frans Putros vào sân nhằm tăng cường sức mạnh cho đội khách. Những điều chỉnh nhân sự giúp Công an Hà Nội thi đấu mạch lạc hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Phút 70, Perea Andres có pha làm tường để Leo Artur khống chế một nhịp trước khi sút tung lưới Cao Văn Bình. Bàn gỡ hòa giúp đội khách lấy lại sự tự tin và tiếp tục gia tăng sức ép lên khung thành đội chủ nhà.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An gặp thêm bất lợi về lực lượng khi Lê Văn Quý nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ trong vòng cấm, khiến đội chủ nhà chỉ còn thi đấu với 10 người từ phút 77. Tận dụng lợi thế hơn người, Công an Hà Nội liên tục tổ chức tấn công về phía khung thành Cao Văn Bình.

Dù vậy, các tình huống lên bóng của Công an Hà Nội vẫn khá đơn giản và không mang lại hiệu quả. Chung cuộc, trận đấu khép lại với kết quả hòa 1-1.