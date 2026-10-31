Vòng 6 V.League 2026-2027: Ngược dòng thành công, CLB Thép Xanh Nam Định vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng

Đội hình xuất phát của đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định.

CLB Thép Xanh Nam Định đang có phong độ khởi sắc sau chiến thắng 4-0 trước CLB Đồng Nai. Qua 5 vòng đấu, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt giành 10 điểm, ghi 11 bàn, thủng lưới 4 bàn, đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V.League. Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, đội bóng Thành Nam hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Tình huống tranh chấp bóng giữa tiền vệ Ngọc Sơn với hậu vệ đội khách.

Ở chiều ngược lại, CLB Thể Công - Viettel khởi đầu mùa giải không như kỳ vọng khi chỉ có 4 điểm sau 5 vòng đấu. Đội bóng này cũng trải qua 7 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, trong đó có thất bại 0-5 trước Seoul FC tại AFC Champions League Two. Phong độ sa sút khiến HLV Popov chịu nhiều áp lực. Chuyến làm khách trên sân Thiên Trường vì thế được dự báo đầy khó khăn với đội bóng áo lính.

Bước vào trận đấu, Thể Công - Viettel là đội nhập cuộc chủ động và sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 8. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Phan Tuấn Tài, Wesley Nata bật cao, đánh đầu đưa bóng vào lưới Thép Xanh Nam Định, bất chấp nỗ lực cản phá của thủ môn Nguyên Mạnh.

Sau bàn thua, đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Các học trò của HLV Vũ Hồng Việt nỗ lực kiểm soát thế trận nhưng vấp phải lối chơi pressing quyết liệt và khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ của đội khách.

Phút 25, Thép Xanh Nam Định có cơ hội đáng chú ý khi Giáp Tuấn Dương bật cao đánh đầu đầy uy lực trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Văn Việt đã phản xạ xuất sắc, cứu thua cho Thể Công - Viettel.

Tình huống bóng bổng nguy hiểm trong vòng cấm CLB Thể Công - Viettel.

Những phút sau đó, Thép Xanh Nam Định gia tăng sức ép và tổ chức nhiều đợt tấn công từ hai cánh. Dù vậy, các pha phối hợp ở khu vực cuối sân vẫn thiếu sự sắc bén, khiến đội chủ nhà gặp khó trong việc xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Càng về cuối hiệp 1, đội chủ nhà Nam Định tiếp tục kiểm soát bóng nhưng chưa thể tiếp cận khung thành đối thủ một cách hiệu quả. Trong khi đó, đội khách Thể Công - Viettel vẫn duy trì thế trận chắc chắn.

Bước sang hiệp 2, CLB Thể Công - Viettel phải chịu tổn thất về lực lượng khi hậu vệ Paulo Tapeu nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với một cầu thủ Thép Xanh Nam Định. Trọng tài Lê Vũ Linh trực tiếp tham khảo VAR rồi quyết định truất quyền thi đấu cầu thủ này, khiến đội khách chỉ còn chơi với 10 người.

Tận dụng lợi thế hơn người, Thép Xanh Nam Định gia tăng sức ép và nhanh chóng có bàn thắng quân bình tỷ số. Phút 55, Văn Vĩ bứt tốc ấn tượng, vượt qua hai hậu vệ Thể Công - Viettel trước khi căng ngang thuận lợi để Ngọc Sơn đệm bóng tung lưới thủ môn Văn Việt, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát 1-1.

Tiền vệ Caio Cesar ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

Phút 76, tiền vệ Thép Xanh Nam Định - Caio Cesar xử lý bóng đầy kỹ thuật trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc vào góc xa, không cho thủ môn Văn Việt cơ hội cản phá. Đội chủ nhà vươn lên dẫn trước Thể Công - Viettel với tỷ số 2-1.

Lợi thế hơn người giúp đội chủ nhà chiếm thế chủ động trong những phút cuối. Phút 90+6, Ngọc Sơn hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1.

Chung cuộc, CLB Thép Xanh Nam Định hoàn tất màn “lội ngược dòng” ấn tượng khi giành chiến thắng 3-1 trước CLB Thể Công - Viettel; đồng thời vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng V.League với 13 điểm sau 6 vòng đấu.