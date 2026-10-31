8 môn thế mạnh của Việt Nam vắng mặt tại SEA Games 34

SEA Games 34 diễn ra từ ngày 18 đến 29/9/2027 tại Malaysia, với 473 nội dung thuộc 43 môn thi đấu, ít hơn 100 nội dung so với kỳ đại hội trước ở Thái Lan. Đáng chú ý, 8 môn bị loại hoàn toàn, cùng nhiều nội dung thế mạnh của Việt Nam bị cắt giảm. Ảnh: Bùi Lượng.

Môn vật bị loại hoàn toàn khỏi chương trình SEA Games 34. Tại kỳ đại hội trước, các đô vật Việt Nam giành 10 HCV, chỉ xếp sau điền kinh (12 HCV) trong danh sách những môn mang về nhiều huy chương vàng nhất cho đoàn. Trước khi chương trình thi đấu được chốt, Ủy ban Olympic Việt Nam từng đề xuất đưa môn vật trở lại nhưng không được chấp thuận. Ảnh: Cấn Tất Dự/Facebook.

Rowing, canoeing và đua thuyền truyền thống bị loại hoàn toàn khỏi SEA Games 34. Ở SEA Games 33, ba môn này mang về tổng cộng 8 HCV cho Việt Nam, gồm 4 HCV rowing, 2 HCV canoeing và 2 HCV đua thuyền truyền thống. Ảnh: Hoàng Hà.

Kickboxing cũng không còn trong chương trình SEA Games 34. Ở kỳ đại hội trước, Việt Nam giành 2 HCV nhờ Hoàng Thị Thùy Giang ở hạng cân 50 kg nữ, nội dung point fighting và Nguyễn Quang Huy ở hạng cân 57 kg nam, nội dung full contact. Ảnh: KICKBOXING RANKING.

Cờ vua bị loại hoàn toàn khỏi SEA Games 34, dù từng mang về 2 HCV cho Việt Nam tại kỳ đại hội trước. Ở nội dung cờ nhanh, Lê Tuấn Minh và Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV đồng đội nam, trong khi Phạm Lê Thảo Nguyên và Võ Thị Kim Phụng lên ngôi ở nội dung đồng đội nữ. Ảnh: Minh Chiến.

Jujitsu và bóng ném cũng không được đưa vào chương trình SEA Games 34. Tại kỳ đại hội năm 2025, Đặng Đình Tùng giành HCV nội dung newaza hạng 69 kg nam môn jujitsu. Trong khi đó, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan 23-16 ở chung kết để giành HCV. Ảnh: VHF.

Bên cạnh đó, nhiều nội dung thế mạnh của Việt Nam cũng bị cắt giảm tại SEA Games 34. Đáng chú ý, futsal nữ, wushu đối kháng (sanda), tiếp sức 4x400 m hỗn hợp, kiếm ba cạnh nam, 4 nội dung đồng đội môn bắn súng và boxing nữ đều không có trong chương trình. Đây đều là những nội dung Việt Nam từng giành HCV tại SEA Games 33. Ảnh: Minh Chiến, Bảo Ngọc.

Việc cắt giảm hàng loạt môn và nội dung thế mạnh tại SEA Games 34 đặt ra thách thức lớn cho mục tiêu cạnh tranh huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Malaysia, đặc biệt khi nhiều nhà vô địch ở kỳ đại hội trước không còn cơ hội bảo vệ thành tích. Ảnh: Minh Chiến.