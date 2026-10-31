Carrick nói gì sau thất bại khiến MU chạm đáy 42 năm?

Trả lời TNT Sports, Carrick không giấu được sự thất vọng: "Chúng tôi đã không thể bắt nhịp trong hiệp 2. Đáng lẽ MU phải dẫn trước sau hiệp 1. Mọi thứ đều diễn ra tích cực như những gì chúng tôi kỳ vọng. Đội bóng tạo ra nhiều mối đe dọa".

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi chóng mặt sau giờ nghỉ. Phút 50, Morgan Rogers mở tỷ số cho Chelsea, trước khi Martinez bị truất quyền thi đấu ở phút 63. Chỉ một phút sau, Cole Palmer thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

HLV Carrick lộ rõ vẻ thất vọng cùng cực khi MU thua Chelsea.

"Chúng tôi đã tự làm mọi thứ đổ vỡ trong hiệp 2. Đó là một bàn thua tệ hại, sau đó là quả phạt đền và chúng tôi rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Trận đấu đã đảo chiều hoàn toàn", Carrick nói.

Nhà cầm quân người Anh cũng được hỏi liệu ông có cảm thấy thất vọng với Martinez, một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm của MU, sau tình huống khiến đội bóng rơi vào thế bất lợi hay không. Carrick trả lời ngắn gọn: "Không".

Ông cho biết mình không trực tiếp chứng kiến tình huống dẫn đến thẻ đỏ của trung vệ người Argentina và không muốn bình luận sâu hơn về sự việc. Carrick cũng không có động thái tương tác với Martinez khi trung vệ người Argentina rời sân sau tấm thẻ đỏ.

Thất bại tại Stamford Bridge khiến tình hình của MU trở nên đặc biệt đáng lo ngại. Theo thống kê của Sky Sports, đội bóng này đã trải qua 9 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 3 trận hòa và 6 thất bại. Đây là chuỗi trận không thắng dài nhất của MU sau 42 năm - kể từ tháng 9/1984, thời điểm họ trải qua 10 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng.

Dù vậy, phản ứng từ các cổ động viên MU sau trận đấu không hoàn toàn tiêu cực. Khi các cầu thủ tiến về phía khán đài để cảm ơn người hâm mộ, một số tiếng la ó xuất hiện nhưng nhanh chóng bị lấn át bởi những tiếng hát "We love United we do". Carrick cũng được các cổ động viên chào đón nồng nhiệt khi tiến đến khu vực dành cho người hâm mộ đội khách. HLV này cũng chủ động tiến đến cảm ơn sự cổ vũ của các cổ động viên. Đáp lại, họ đồng thanh hát vang tên ông.

Theo Carrick, MU đã tự làm đổ vỡ mọi tính toán với tấm thẻ đỏ của Martinez.

Dù vậy, kết quả đáng thất vọng trước Chelsea vẫn khiến tương lai của Carrick tại Old Trafford tiếp tục bị đặt dấu hỏi. Khi được hỏi liệu có cảm thấy người hâm mộ bị các cầu thủ làm thất vọng hay không, Carrick nhấn mạnh áp lực và cảm xúc mà đội bóng đang phải đối mặt.

"Chúng tôi là một CLB bóng đá lớn và muốn giành chiến thắng. Những người ủng hộ đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc để đến xem chúng tôi thi đấu. Các bạn có thể thấy hôm nay các cầu thủ đã tiếp cận trận đấu đúng cách, nhưng mọi thứ chống lại chúng tôi theo cách rất lớn và tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát”, nhà cầm quân 45 tuổi nói.

Bất chấp sức ép ngày càng lớn, Carrick vẫn kỳ vọng tiếp tục dẫn dắt MU ở trận đấu với Roma tại Champions League vào thứ Ba tới. Tuy nhiên, với chuỗi 9 trận không thắng và những vấn đề ngày càng trầm trọng của Quỷ đỏ, khả năng nhà cầm quân người Anh giữ lại niềm tin từ ban lãnh đạo đội bóng đang trở nên hết sức mong manh.