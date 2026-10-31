Siêu máy tính dự đoán trận Chelsea 'đại chiến' Man Utd

Siêu máy tính Opta dự đoán Chelsea có 51,8% khả năng đánh bại Man Utd trên sân Stamford Bridge.

Trong khi đó, cơ hội chiến thắng của đội khách chỉ 23,7%, còn khả năng hai đội chia điểm được đánh giá ở mức 24,6%.

Siêu máy tính Opta dự đoán Chelsea có 51,8% khả năng thắng Man Utd ở vòng 9 Ngoại hạng Anh. Nguồn: Opta.

Sự chênh lệch này xuất hiện trong bối cảnh Man Utd đang trải qua giai đoạn khủng hoảng dưới thời HLV Michael Carrick. Đội bóng thành Manchester chưa thắng trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, với 3 trận hòa và 5 thất bại.

Gần nhất, Man Utd thua Bournemouth 0-3 ngay tại Old Trafford, chỉ vài ngày sau thất bại 1-4 trước 'tí hon' Como ở Champions League.

Tại Ngoại hạng Anh, 'Quỷ đỏ' mới giành 7 điểm sau 8 vòng, đứng thứ 16 và chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Đây cũng là khởi đầu tệ nhất của đội bóng trong 40 năm qua.

Những kết quả đáng thất vọng khiến áp lực ngày càng đè nặng lên HLV Carrick, dù ông vẫn nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo.

HLV Michael Carrick chịu nhiều sức ép trước trận Man Utd làm khách trên sân Chelsea ở vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026-2027. Ảnh: PA Media.

Chelsea được đánh giá cao hơn, nhưng thầy trò HLV Xabi Alonso cũng chưa có phong độ thực sự thuyết phục. Đội bóng thành London đứng thứ 5 với 13 điểm sau 8 vòng, trong đó có 4 chiến thắng và 3 thất bại.

Đáng chú ý, Chelsea vừa để thua Tottenham 0-2 ngay tại Stamford Bridge, trước khi bị Liverpool loại khỏi Cup Liên đoàn Anh sau loạt sút luân lưu.

Hàng công đội chủ nhà còn chịu tổn thất khi tiền đạo Joao Pedro phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đùi.

Dù vậy, xét về thành tích đối đầu, Man Utd mới là đội chiếm ưu thế. Trong 17 lần chạm trán Chelsea gần nhất tại Ngoại hạng Anh, 'Quỷ đỏ' thắng 7, hòa 8 và chỉ thua 2 trận.

Cả 2 thất bại của Man Utd đều diễn ra tại Stamford Bridge, lần lượt với tỷ số 3-4 ở mùa 2023-2024 và 0-1 ở mùa 2024-2025.

Tuy nhiên, trong chuyến làm khách gần nhất tại đây, 'Quỷ đỏ' đã đánh bại Chelsea 1-0 hồi tháng 4/2026.

Chiến thắng này, cùng kết quả 2-1 tại Old Trafford ở lượt đi, giúp Man Utd toàn thắng Chelsea ở cả 2 lần đối đầu mùa trước. Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm, đội bóng thành Manchester sẽ có lần đầu thắng đối thủ 3 trận liên tiếp tại giải vô địch quốc gia Anh kể từ năm 1965.

HLV Xabi Alonso cũng chưa tạo được sự ổn định cho Chelsea tại Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: The Sun.

Trái với dự đoán của Opta, chuyên gia Lewis Jones của Sky Sports lại tin Man Utd có thể thắng 1-0. Ông cho rằng HLV Carrick sẽ ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự, trong khi việc Chelsea thiếu Joao Pedro có thể khiến khả năng ghi bàn của đội chủ nhà suy giảm.

Trận Chelsea tiếp Man Utd diễn ra trên sân Stamford Bridge, thuộc vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026-2027, lúc 19h30 ngày 31/10 (giờ Hà Nội).