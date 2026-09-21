Chuyến hàng dẫn đến nhà giam
Được trả công 4,5 triệu đồng để vận chuyển 7 kiện hàng có 63 hộp pháo hoa nổ, loại 49 ống (tổng khối lượng 107,6kg) từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đi giao cho người nhận ở địa bàn xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) nên Hoàng Văn Phước (2000, trú xã Tân Lập, Quảng Trị) đã nhận lời.
Nhưng khi Phước chở số pháo lậu trên đến địa bàn xã Phúc Trạch thì bị lực lượng Công an xã phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Ngày 20-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Phước về hành vi: “Vận chuyển hàng cấm”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/chuyen-hang-dan-den-nha-giam-post358240.html