Chuyến hàng dẫn đến nhà giam

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Trường (SN 1978) và Thái Huy Phong (SN 1976) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thái Huy Phong đang bị Công an TP Cần Thơ tạm giam vì liên quan một vụ án khác.