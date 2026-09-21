Đang bị quản lý sau cai nghiện, người đàn ông vẫn sử dụng ma túy

Theo cáo trạng, Đoàn Đức Phúc là người vừa chấp hành xong quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú theo giấy chứng nhận của UBND xã Kim Long, TP.HCM vào ngày 25/2/2026.

Sau đó, Phúc tiếp tục bị áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 4/3/2026 của UBND xã Châu Đức, với thời hạn quản lý 1 năm.

Bị cáo Đoàn Đức Phúc tại phiên tòa.

Khoảng 15 giờ ngày 20/5/2026, sau khi mua quần áo, Phúc điều khiển xe máy từ phường Tam Long về nhà. Khi đến khu vực gần vòng xoay Hòa Long, Phúc gặp một người bạn tên “Nam” đang ngồi uống nước mía ven đường.

Sau khi ngồi uống nước cùng Nam, Phúc biết người này có sử dụng ma túy nên nói Nam mua giúp 300.000 đồng ma túy đá để sử dụng. Nam điều khiển xe máy đi khoảng 5 phút rồi quay lại, đưa cho Phúc một túi nylon trong suốt, bên trong có tinh thể dạng đá màu trắng được hàn kín.

Theo cáo trạng, Nam không lấy tiền của Phúc. Do Phúc nói không có dụng cụ để sử dụng ma túy, Nam lấy từ cốp xe máy một bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm ống thủy tinh có đầu bầu tròn đưa cho Phúc.

Sau khi nhận ma túy và dụng cụ, Phúc cất giấu trong người rồi điều khiển xe về nhà tại ấp Liên Hiệp, xã Châu Đức. Tại đây, Phúc đã sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 25/5/2026, Công an xã Châu Đức mời Phúc đến trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra nhanh, Phúc dương tính với ma túy và thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại Bản kết luận giám định số 12204/KL-KTHS ngày 29/5/2026 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, cơ quan giám định kết luận tìm thấy Methamphetamine trong mẫu nước tiểu được gửi giám định.

Tại phiên tòa, bị cáo Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung trong cáo trạng truy tố, đồng thời thể hiện sự ăn năn, hối cải và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước về phòng, chống ma túy.

Bị cáo biết rõ việc sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được HĐXX xem xét khi lượng hình.

Đối với người tên “Nam”, là người được xác định đã đưa ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy cho Phúc, do chưa xác định được lai lịch nên cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Đức Phúc 2 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.