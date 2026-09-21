Cụ bà là vợ liệt sĩ đi lạc gần 40 km đã về với gia đình

Theo tin từ Bộ Công an, Công an xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị đã đưa cụ bà là vợ liệt sĩ đi lạc gần 40 km về với gia đình

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đồi cát thuộc xã Nam Trạch, Trung tá Nguyễn Mạnh Trường, Phó Trưởng Công an xã Nam Trạch phát hiện cụ bà lớn tuổi đang đi bộ một mình, vẻ mặt mệt mỏi và mất phương hướng.

Qua thăm hỏi, Trung Tá Trường xác định cụ bà là Nguyễn Thị Chiên (sinh năm 1953), là vợ của Liệt sĩ Bùi Tiến Am, trú tại thôn Sen Nẫm, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Thư cảm ơn của gia đình cụ Chiên. Ảnh: Bộ Công an.

Cụ Chiên cho biết, đã rời khỏi nhà từ sáng sớm cùng ngày và đi lạc đến xã Nam Trạch, cách nhà gần 40 km.

Trước tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh của cụ, Trung tá Trường đã ân cần động viên, chăm sóc, cho cụ nghỉ ngơi. Ngay sau đó, Trung tá Trường đã dùng xe máy cá nhân, trực tiếp đưa cụ Chiên vượt gần 40 km về tận nhà.

rung tá Nguyễn Mạnh Trường đưa cụ Nguyễn Thị Chiên trở về với gia đình an toàn.Ảnh: Bộ Công an.↵

Ngày 15/9, Công an xã Nam Trạch đã nhận được bức thư cảm ơn đầy xúc động của gia đình cụ Nguyễn Thị Chiên. Trong thư, gia đình bày tỏ: “Cảm ơn các đồng chí Công an xã Nam Trạch, cảm ơn đồng chí Nguyễn Mạnh Trường đã hết lòng vì nhân dân, đúng với hình ảnh lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an.”