Khi lãnh đạo và người dân Hà Tĩnh chung tay xây dựng 'Địa phương số'

Chủ động “lên sóng”, kể chuyện quê hương

Tại xã Đồng Tiến, sau các buổi tập huấn, địa phương đã xây dựng kênh TikTok “Đồng Tiến vươn mình” và thực hiện kế hoạch 100 video về xã Đồng Tiến.

Kênh TikTok "Đồng Tiến vươn mình" của xã Đồng Tiến.

Điều đặc biệt trong các video, ông Nguyễn Đức Công (Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến) là người trực tiếp xuất hiện trước máy quay, trải nghiệm sản phẩm OCOP, điểm đến, làng nghề và các mô hình kinh tế tiêu biểu. Từ những trải nghiệm thực tế, ông Công kể câu chuyện về quê hương, đưa những nét đặc trưng của Đồng Tiến đến gần hơn với người xem trên TikTok.

Ông Nguyễn Đức Công - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến trực tiếp tham gia làm nhân vật giới thiệu trong các video.

Những video khai thác trải nghiệm thực tế của chính người địa phương, qua đó tạo cách tiếp cận gần gũi hơn với người xem trên nền tảng số.

Các đơn vị hỗ trợ, hướng dẫn địa phương lên kịch bản, ý tưởng cho các video.

Ông Nguyễn Đức Công - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến chia sẻ: “Sau những buổi thực hành, đến nay đội ngũ lãnh đạo và cán bộ xã đã có thể tự thực hiện các video ngắn để đăng tải trên kênh TikTok của xã, qua đó quảng bá sản phẩm, văn hóa và các sự kiện của địa phương. Khi trực tiếp tham gia trải nghiệm và thực hiện các video, chúng tôi mong muốn đưa hình ảnh của địa phương đến với người xem một cách chân thực, gần gũi hơn. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục nhân rộng cách làm này để cán bộ, người dân và các cơ sở trên địa bàn cùng tham gia.”

Ông Cao Xuân Hoàn - Phụ trách Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mai Hoa đảm nhiệm vai trò quay và xây dựng các video đăng tải lên trang truyền thông của xã.

Tại xã Mai Hoa, sau khi được hướng dẫn trực tiếp, địa phương bắt đầu xây dựng kênh truyền thông trên Facebook và hướng tới phát triển kênh TikTok. Các hộ sản xuất, chủ thể OCOP cũng được vận động tham gia xây dựng nội dung, giới thiệu sản phẩm trên môi trường số.

Việc tập huấn giúp cán bộ xã chủ động viết tin, bài, quay và dựng các video clip.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hoa cho biết: “Chương trình “Địa phương số” là một nội dung mới. Việc tập huấn theo phương thức “cầm tay chỉ việc” giúp người tham gia biết cách viết tin, bài, quay và dựng video clip. Thông qua thực hành, làm thật, mọi người tự tin hơn trong tuyên truyền, quảng bá sản phẩm. Hiện nay, các cơ sở OCOP trên địa bàn cũng đã xây dựng kênh TikTok, biên tập nội dung, giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng số”.

Kênh TikTok “Thạch Khê Travel" của xã Thạch Khê.

Cách làm tương tự cũng được xã Thạch Khê triển khai với kênh TikTok “Thạch Khê Travel”. Lãnh đạo địa phương trực tiếp trải nghiệm, ghi hình, giới thiệu cảnh quan, sản phẩm và những nét đặc trưng của quê hương. Đến nay, kênh có hơn 1.300 người theo dõi, nhiều video nhận được sự quan tâm, tương tác cao từ người xem.

Từ “lên sóng” đến kết nối thị trường

Không chỉ dừng ở việc xây dựng kênh truyền thông, các địa phương còn từng bước làm quen với hình thức livestream để kết nối trực tiếp với người tiêu dùng.

Tại xã Phúc Trạch, ngày 17/9 vừa qua, phiên Mega Live “Trăng về Hà Tĩnh - Quà quê trao tình” được tổ chức trên nền tảng TikTok. Sau 4 giờ livestream, chương trình thu hút hơn 300.000 lượt xem, bán khoảng 500 đơn hàng, doanh thu khoảng 80 triệu đồng.

Phiên Mega Live “Trăng về Hà Tĩnh - Quà quê trao tình” tại xã Phúc Trạch.

Bưởi Phúc Trạch, mật ong, cu đơ, trầm hương và nhiều sản phẩm OCOP được trực tiếp giới thiệu, kết nối tiêu thụ. Lãnh đạo Sở Công Thương, lãnh đạo xã Phúc Trạch cùng các cơ sở sản xuất trực tiếp tham gia chia sẻ câu chuyện về vùng đất, sản phẩm và con người địa phương. Qua đó, sản phẩm không chỉ được giới thiệu về mẫu mã, giá bán mà còn gắn với vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và những giá trị phía sau mỗi sản vật.

Ông Hoàng Quốc Nhã - Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch trực tiếp tham gia chia sẻ, bán hàng tại phiên Mega Live.

Ông Hoàng Quốc Nhã - Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch cho biết: “Qua lần đầu trực tiếp tham gia Mega Live, tôi nhận thấy đây không phải là hình thức quảng bá mới, nhưng có sức lan tỏa nhanh và khả năng kết nối hiệu quả với người tiêu dùng. Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền xã Phúc Trạch xác định đồng hành cùng người dân, hộ sản xuất là nhiệm vụ quan trọng, từ hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu đến kết nối thị trường, quảng bá trên nền tảng số”.

Để “Địa phương số” không chỉ dừng lại ở những buổi tập huấn, điều quan trọng là cán bộ cơ sở, hộ kinh doanh và chủ thể sản xuất phải từng bước tự làm, tự vận hành kênh.

Đội ngũ Tik Tok Việt Nam, Meta Ecom Uni đồng hành, hỗ trợ các địa phương triển khai chương trình "Địa phương số".

“Khi triển khai thực hiện chương trình "Địa phương số", chúng tôi cùng TikTok Việt Nam đến từng địa phương khảo sát, nắm bắt nhu cầu để xây dựng chương trình tập huấn phù hợp. Qua quá trình thực hành, các hộ kinh doanh, cán bộ địa phương và chủ thể sản xuất từng bước vượt qua những rào cản ban đầu, có thêm kỹ năng xây dựng nội dung, vận hành kênh và livestream. Đồng hành cùng chuỗi 21 ngày - 21 video, chúng tôi mong muốn hình thành thói quen sản xuất nội dung thường xuyên tại cơ sở”, bà Trần Thị Hồng Vân - Giám đốc đào tạo Meta Ecom Uni cho biết.

Tập huấn triển khai chương trình "địa phương số".

Từ nay đến tháng 10, chương trình tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng kênh TikTok; tháng 11 dự kiến tổ chức Mega Live quảng bá các sản phẩm địa phương.

Ông Trần Văn Lâm - Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Hà Tĩnh thông tin: “Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với TikTok Việt Nam và các địa phương duy trì những mô hình đã triển khai, theo dõi kết quả thực tế và lựa chọn các địa phương, sản phẩm có tiềm năng để tiếp tục nhân rộng. Chúng tôi định hướng không chỉ đào tạo một lần, mà từng bước hình thành lực lượng nòng cốt tại cơ sở có thể chủ động xây dựng nội dung, vận hành kênh truyền thông số và tổ chức các hoạt động quảng bá, livestream.”

Chương trình “Địa phương số” (dLocals) được Sở Công Thương Hà Tĩnh phối hợp với TikTok Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai, hướng đến hỗ trợ địa phương xây dựng, vận hành kênh truyền thông số; quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc sản, làng nghề, điểm du lịch và các mô hình sản xuất, kinh doanh. Thời gian qua, các địa phương đã được hướng dẫn từ xây dựng ý tưởng, quay, dựng video bằng điện thoại, ứng dụng AI đến quản trị kênh và livestream để chủ động đưa những lợi thế địa phương quảng bá trên nền tảng số.

VIDEO: Các địa phương triển khai chương trình "địa phương số".