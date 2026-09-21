Sắp Tết Trung thu, Hải quan siết chặt lô thực phẩm, phụ gia nhập khẩu

Thời gian qua, lực lượng Hải quan trên các tuyến biên giới phía Bắc đã liên tiếp phát hiện, thu giữ thực phẩm đông lạnh, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Đơn cử tại Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Chi cục Hải quan Khu vực VII) đã phát hiện 2 vụ vận chuyển thu giữ hơn 700 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc trong khu vực cách ly thuộc Trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Đáng chú ý, cả 2 vụ việc, hàng hóa đều không xác định được chủ sở hữu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; các mặt hàng đông lạnh đã rã đông.

Gần 400 trăm kg thực phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ được phát hiện kịp thời. Ảnh: Cục Hải quan

Tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, vào ngày 10/9, Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Chi cục Hải quan khu vực XVI) đã chủ trì, phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy phát hiện một đối tượng cư trú trên địa bàn vận chuyển 77 kg lạp xưởng đông lạnh; 27 kg tam thất (củ khô đang trong tình trạng bị mốc) không có nhãn mác, không có giấy tờ hợp pháp được giấu trong hộp carton kéo trên xe kéo bằng tay qua luồng nhập cảnh.

Lực lượng Hải quan đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Hải quan đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đề cập về những vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngày càng tinh vi, đại diện Chi cục Hải quan khu vực VII cho biết, riêng tháng 8/2026, Chi cục đã xử lý 36 vụ vi phạm gồm 11 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; 1 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới và 24 vụ vi phạm hành chính.

Trong 11 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa do lực lượng Hải quan chủ trì bắt giữ, tang vật gồm 682 kg thực phẩm đông lạnh như: Xúc xích, lạp xưởng, thịt xiên đông lạnh; 48 điện thoại di động, 18 cây thuốc lá và 4 hộp pháo hoa Trung Quốc.

Gần trăm kg trứng non đông lạnh bẩn được lực lượng hải quan ngăn kịp thời. Ảnh: Cục Hải quan

Hiện, Chi cục Hải quan khu vực VII quản lý địa bàn gồm Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên với khoảng 582 km đường biên giới giáp Trung Quốc và Lào. Trên tuyến có 3 cửa khẩu quốc tế cùng nhiều cửa khẩu phụ, lối mở, đường mòn và lối tắt, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương nhưng cũng đặt ra không ít thách thức trong công tác kiểm soát.

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VII, địa hình khu vực chủ yếu là núi cao, rừng sâu, giao thông khó khăn, nhiều đường mòn và lối mở nhỏ. Trong khi đó, lực lượng chuyên trách và phương tiện kỹ thuật còn hạn chế. Đây là những yếu tố được đơn vị tính đến khi đánh giá địa bàn, nhận diện tuyến trọng điểm và bố trí lực lượng kiểm tra, kiểm soát.

Thực tế cho thấy, buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng cấm có thể phát sinh trên nhiều tuyến biên giới giáp Trung Quốc và Lào. Các thủ đoạn được cơ quan Hải quan ghi nhận gồm lợi dụng đường mòn, lối mở, hoạt động vào ban đêm, chia nhỏ hàng hóa hoặc trà trộn hàng vi phạm trong hàng hóa thông thường. Một số chính sách như miễn thuế đối với cư dân biên giới, hàng mẫu, tạm nhập tái xuất và hoạt động tại kho ngoại quan cũng được xác định là những lĩnh vực cần tăng cường theo dõi.

“Việc liên tiếp phát hiện các vụ việc thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm và tác động tiêu cực đến sức khỏe người tiêu dùng; đồng thời khẳng định sự quyết liệt của lực lượng Hải quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, giữ vững kỷ cương pháp luật trên tuyến biên giới và ổn định thị trường nội địa”, đại diện Cục Hải quan cho biết.