Quảng Trị: Liên tiếp phát hiện và thu giữ hàng trăm loại bánh, kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hàng trăm sản phẩm bánh, kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ được phát hiện tại cửa hàng của hai hộ kinh doanh trên địa bàn phường Đồng Hới

Ngày 21/9, tin từ Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra và phát hiện hàng trăm sản phẩm bánh, kẹo không rõ nguồn gốc tại hai hộ kinh doanh đóng trên địa bàn.

Theo đó, ngày 15/9, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh hàng hóa đối với Hộ kinh doanh Bé Phượng do bà Ngô Thị Ngọc Phượng làm chủ hộ kinh doanh, có địa chỉ tại số 106 đường Ngô Gia Tự, tổ dân phố Nam Lý 2, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng đang bày bán 203 đơn vị sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn các loại được sản xuất tại Trung Quốc và Thái Lan, trong đó có: 75 hộp thanh cua xé sợi ăn liền tầm gia vị, loại 20 cái/hộp, 17 gói thanh cua xé sợi ăn liền tầm gia vị, loại 30 cái/gói, 06 gói xúc xích que cay, 05 gói xúc xích viên, 70 hộp kẹo đồ chơi, 12 hộp kẹo thạch pudding hình trứng và 18 gói bánh gấu.

Lực lượng liên nghành tiến hành kiểm đếm số tang vật

Toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, hàng hóa nhập lậu theo quy định của pháp luật. Trị Giá hàng hóa vi phạm là 16.325.000 đồng.

Tiếp đến, ngày 18/9, Đội Quản lý thị trường số 1 qua kiểm tra phát hiện Hộ kinh doanh Tạp hóa Yến Ngọc do bà Phạm Yến Ngọc làm chủ hộ kinh doanh, có địa chỉ tại số 127 đường Ngô Gia Tự, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Kết quả kiểm tra phát hiện trong cửa hàng thuộc Hộ kinh doanh Tạp hóa Yến Ngọc đang bày bán 266 đơn vị sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn các loại được sản xuất tại Trung Quốc và Thái Lan, trong đó có: 60 hộp thanh cua xé sợi ăn liền tẩm gia vị, loại 20 cái/hộp, 35 gói thanh cua xé sợi ăn liền tầm gia vị, loại 30 cái/gói, 171 sản phẩm kẹo các loại.

Toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, hàng hóa nhập lậu theo quy định của pháp luật. Trị Giá hàng hóa vi phạm là 14.090.000 đồng.

Được biết, Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với hai Hộ kinh doanh Bé Phượng và Hộ kinh doanh Tạp hóa Yến Ngọc về hành vi Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm, đồng thời tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.