Cảnh báo gia tăng tình trạng người tham gia giao thông sử dụng ma tuý

Liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma tuý

Vào lúc 16h45 chiều 16/9, Đội CSGT đường bộ số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức chốt chặn bảo đảm ATGT tại Km 55+600 trên Quốc lộ 29, đoạn qua địa bàn xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe máy mang BKS 78AB-093.xx do N.N.T. (SN 2000, trú tại xã Sơn Thành) điều khiển có dấu hiệu vi phạm giao thông nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện N.N.T. có những dấu hiệu bất thường nên đã tiến hành test nhanh kiểm tra ma tuý. Kết quả cho thấy, N.N.T. dương tính với Amphetamin.

Đội CSGT đường bộ số 3 Phòng CSGT Công an Đắk Lắk phát hiện N.N.T. dương tính với ma tuý khi điều khiển phương tiện giao thông.

Trước đó, vào khoảng 1h rạng sáng 4/9, Tổ CSGT địa bàn Buôn Ma Thuột trong lúc tuần tra, đảm bảo ANTT và ATGT trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng chạy với tốc độ cao và có nhiều biểu hiện bất thường. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện nam thanh niên này không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe… Trong quá trình kiểm tra, nam thanh niên này có những cử chỉ, hành động bất thường nên Tổ công tác đã tiến hành test nhanh, phát hiện nam thanh niên này dương tính với chất ma tuý.

Tổ CSGT Buôn Ma Thuột bắt giữ nam thanh niên chạy xe dương tính với ma tuý, không giấy phép lái xe, không giấy đăng ký và phóng nhanh, lạng lách, đánh võng trong đêm khuya.

Khoảng 23h15 khuya 3/9, tại Km133+500 trên Quốc lộ 26, đoạn qua địa bàn xã Ea Knuếc, Tổ tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành dừng kiểm tra xe máy mang BKS 70G1-973.xx do ông Đ.C.D. (trú tại tỉnh Tây Ninh) điều khiển theo hướng từ xã Ea Knuếc đi xã Krông Pắk. Trong quá trình kiểm tra, nhận thấy người điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đã đưa ông Đ.C.D. đến Trung tâm Y tế Krông Pắk để kiểm tra. Ông Đ.C.D. dương tính với 2 loại chất ma tuý là Amphetamin và Methamphetamin.

Ông Đ.C.D. dương tính với 2 loại chất ma tuý là Amphetamin và Methamphetamin.

Ông Đ.C.D. khai nhận, tối 3/9, sau khi sử dụng trái phép chất ma tuý, ông Đ.C.D. đã mượn xe máy tại nơi làm việc để đi về hướng xã Krông Pắk mua sầu riêng.

Nâng cao trách nhiệm để bảo vệ an toàn cho toàn xã hội

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, chỉ trong vòng 3 tháng qua, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện hơn 30 trường hợp người tham gia giao thông điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma tuý. Thực tế đáng lo ngại là người sử dụng ma túy vẫn đang hiện diện trên các tuyến đường giao thông, bất chấp những nguy cơ và chế tài pháp luật hiện hành.

Theo Đại tá Nguyễn Huy Thành, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, nguyên nhân của tình trạng còn nhiều lái xe sử dụng ma túy, chất gây nghiện trong thời gian qua là do nhiều lái xe nghiện ma túy từ trước, không có ý thức tuân thủ pháp luật, cố tình vi phạm mặc dù biết hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội. Một số đối tượng là thanh thiếu niên do ăn chơi, đua đòi, thích tìm cảm giác mạnh nên đã sử dụng ma túy trước khi điều khiển xe.

Cơ quan điều tra và lực lượng CSGT làm việc với 1 tài xế điều khiển phương tiện giao thông dương tính với ma tuý.

“Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải còn hạn chế, một số doanh nghiệp vận tải buông lỏng vấn đề này, không thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát lái xe, chỉ chú trọng vào lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh. Trong khi hiện nay, pháp luật đã quy định nhiều nội dung về trách nhiệm của chủ phương tiện về quản lý, tuyển dụng, tập huấn lái xe, theo dõi thiết bị giám sát hành trình hoặc phải có bộ phận theo dõi an toàn giao thông”, Đại tá Nguyễn Huy Thành nói.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, thời gian qua, các chuyên đề về kiểm tra, kiểm soát người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông mà trong cơ thể có chất cấm như cồn, ma túy luôn được lực lượng CSGT toàn tỉnh chú trọng thực hiện thường xuyên, liên tục. Nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng ma túy đã bị lực lượng CSGT phát hiện và xử lý kịp thời.

Một tài xế điều khiển xe đầu kéo dương tính với ma tuý được lực lượng CSGT phát hiện.

“Nhiều trường hợp dương tính với ma túy được phát hiện từ những dấu hiệu bất thường hoặc các vi phạm giao thông ban đầu. Những vụ việc này cho thấy hiệu quả của công tác tuần tra, kiểm soát trong việc kịp thời phát hiện các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông”, Đại tá Trần Bình Hưng cho hay.

Một tài xế điều khiển xe ô tô dương tính với ma tuý qua kiểm tra nhanh.

Đại tá Trần Bình Hưng cho rằng, để ngăn chặn những tai nạn đau lòng từ ma tuý, cần siết chặt công tác kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra ma túy định kỳ và đột xuất phải được áp dụng bắt buộc đối với tài xế xe tải, xe khách, xe hợp đồng, đặc biệt là tuyến đường dài. Bên cạnh đó, cần tăng trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải. Các đơn vị phải tổ chức khám sức khỏe và xét nghiệm chất kích thích định kỳ cho tài xế…

“Đã đến lúc các giải pháp không thể chỉ dừng lại ở mức khuyến cáo, mà cần được triển khai một cách thực chất, mạnh mẽ và đồng bộ”, Đại tá Trần Bình Hưng khuyến cáo.