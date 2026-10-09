Chủ động nguồn hàng cuối năm

Những tháng cuối năm, thị trường hàng hóa bắt đầu sôi động hơn khi nhu cầu hàng tiêu dùng thiết yếu dự kiến tăng. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mua còn thận trọng, các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất và hệ thống phân phối đang tính toán kỹ nhu cầu, chủ động nguồn cung, cân đối lượng hàng dự trữ và triển khai các chương trình kích cầu. Việc chuẩn bị nguồn hàng không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm cao điểm mà còn phải bảo đảm giá cả hợp lý, phù hợp sức mua và hạn chế hàng tồn kho.

Chủ động nguồn hàng, bám sát sức mua

Những ngày đầu tháng 10, các hệ thống bán lẻ trên địa bàn tỉnh đã triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ mùa mua sắm cuối năm. Tại các hệ thống siêu thị như GO!, WinMart, Lotte, Co.opmart, nguồn hàng được chuẩn bị với số lượng lớn; một số nhóm thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu dự kiến tăng gấp đôi so với thời điểm kinh doanh bình thường. Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết: “Để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, hệ thống GO! đã chủ động làm việc sớm với các nhà cung cấp, tăng dự trữ các nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm và hàng phục vụ Tết, đồng thời ưu tiên nguồn hàng có chất lượng, giá cả phù hợp với nhu cầu chi tiêu của người dân. Bên cạnh bảo đảm nguồn cung, hệ thống tăng cường kiểm soát chất lượng, nguồn gốc hàng hóa và xây dựng các chương trình khuyến mại theo từng giai đoạn. Lượng hàng sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo diễn biến sức mua để vừa đáp ứng nhu cầu, vừa hạn chế tồn kho”.

Hoạt động sản xuất tại Cơ sở Rong sụn Cô 5 (phường Phan Rang) phục vụ thị trường cuối năm.

Ở phía nhà sản xuất, nhiều DN cũng bắt đầu rà soát kế hoạch sản lượng, nguyên liệu và đơn hàng. Ông Nguyễn Quang Duy - Chủ tịch Hội đồng quản trị DT Group (phường Bắc Nha Trang) cho biết, để phục vụ mùa mua sắm cuối năm và Tết Nguyên đán, công ty đang dự báo nhu cầu thị trường, làm việc với các đối tác phân phối và chuẩn bị các sản phẩm thế mạnh như rong nho biển, rong nho hữu cơ Okinawa, yến sào cùng các sản phẩm chế biến từ rong nho, yến sào. Lượng hàng dự trữ được cân đối theo đơn hàng, sát nhu cầu để bảo đảm chất lượng và tiến độ cung ứng.

Không chỉ các DN lớn, các cơ sở sản xuất đặc sản cũng đang chuẩn bị nguồn hàng. Bà Lê Nhân - chủ Cơ sở rong sụn Cô 5 (phường Phan Rang) cho biết, cơ sở đã bắt đầu nhận đơn hàng cuối năm, dự kiến lượng hàng chuẩn bị tăng khoảng 15% so với ngày thường, tập trung vào các sản phẩm rong sụn chế biến, đóng gói phục vụ tiêu dùng và làm quà. Cơ sở đang chủ động nguyên liệu, bao bì và bố trí lao động phù hợp. Sức mua hiện chưa thực sự sôi động nên lượng hàng được điều chỉnh tăng theo đơn đặt trước và tín hiệu thị trường, vừa bảo đảm nguồn cung, vừa tránh tồn kho lớn.

Có thể thấy, thay vì “đánh cược” vào sức mua cuối năm, nhiều DN đang chọn cách chia kế hoạch sản xuất, nhập hàng thành từng đợt, theo sát đơn hàng và diễn biến thị trường. Đây được xem là cách thích ứng cần thiết trong bối cảnh sức mua chưa thật sự mạnh nhưng chi phí vốn, nguyên liệu và lưu kho vẫn tạo sức ép lên hoạt động kinh doanh.

Chuẩn bị từ vùng sản xuất

Để có nguồn hàng ổn định cho những tháng cao điểm, sự chuẩn bị đã bắt đầu từ vùng nguyên liệu. Tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, gia đình bà Nguyễn Thị Thu Thủy đang tập trung chăm sóc 5 sào nho trồng trong nhà màng, trong đó có các giống nho giá trị cao hướng đến thị trường cuối năm và Tết. Tùy từng giống, thời gian từ xử lý cành đến thu hoạch kéo dài khoảng 3 tháng hoặc lâu hơn, vì vậy người trồng phải tính toán khá kỹ thời điểm xử lý vụ. Theo bà Thủy, nho phục vụ dịp Tết được khách hàng yêu cầu cao cả về chất lượng và hình thức nên các khâu điều chỉnh số chùm, dinh dưỡng, nước tưới, phòng trừ sâu bệnh phải được thực hiện kỹ. Quan trọng nhất là điều chỉnh thời điểm xuống vụ phù hợp để nho đạt độ ngọt, trái đều, chùm đẹp và thu hoạch đúng lúc thị trường cần.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (xã Vĩnh Hải) chăm sóc nho tại vườn hướng đến thị trường cuối năm và Tết.

Cùng với các hộ sản xuất, các hợp tác xã (HTX) cũng chủ động chuẩn bị sản phẩm và tìm đầu ra cho nông sản. Bà Trần Kim Hoa - Giám đốc HTX Nông nghiệp dịch vụ du lịch cộng đồng Khánh Hiệp, xã Trung Khánh Vĩnh, cho biết, HTX hiện có 13 thành viên, liên kết sản xuất trên diện tích khoảng 2ha với các sản phẩm như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, bơ. HTX đang rà soát sản lượng của các thành viên, lựa chọn sản phẩm đạt chất lượng, hoàn thiện khâu đóng gói và tăng kết nối với các kênh tiêu thụ. “Chúng tôi chủ động nắm sản lượng, chuẩn bị sản phẩm theo nhu cầu của thị trường và tìm kiếm thêm các kênh tiêu thụ. Có đầu ra ổn định thì thành viên mới yên tâm đầu tư sản xuất”, bà Hoa cho biết.

Từ vườn nho ở Vĩnh Hải đến vùng cây ăn quả của HTX Khánh Hiệp, điểm chung là người sản xuất đang quan tâm nhiều hơn đến tín hiệu thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng đối với nông sản bởi sản xuất cần thời gian, trong khi khả năng bảo quản có giới hạn. Nếu thiếu liên kết, tình trạng nơi cần hàng không có, nơi vào vụ lại khó tiêu thụ vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, kết nối sớm giữa vùng nguyên liệu, HTX, DN chế biến và hệ thống phân phối chính là một trong những giải pháp để nguồn hàng cuối năm vừa ổn định, vừa tạo được đầu ra cho sản phẩm địa phương.

Giữ thị trường ổn định trong cao điểm

Mùa mua sắm cuối năm vẫn là cơ hội quan trọng để DN tăng doanh thu và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng tính toán kỹ hơn cho mỗi khoản chi, chuẩn bị nhiều chưa chắc hiệu quả bằng chuẩn bị đúng. Khi hàng hóa được đưa ra thị trường đúng nhu cầu, đúng thời điểm, với chất lượng và mức giá phù hợp, DN vừa giảm áp lực tồn kho và dòng tiền, vừa có thể tận dụng tốt sức mua tăng lên trong những tháng cuối năm. DN vì thế phải giải bài toán kép: chuẩn bị đủ hàng khi thị trường bước vào cao điểm nhưng không tạo áp lực tồn kho nếu sức mua tăng chậm.

Trong bối cảnh đó, kích cầu trở thành một mắt xích quan trọng. Các chương trình khuyến mại nếu tập trung vào nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm và sản phẩm phục vụ gia đình sẽ vừa tạo lợi ích trực tiếp cho người mua, vừa hỗ trợ DN tăng vòng quay hàng hóa. Việc đa dạng phân khúc giá, xây dựng combo sản phẩm, kết hợp bán hàng trực tiếp và trực tuyến cũng giúp DN tiếp cận tốt hơn với nhóm khách hàng đang có xu hướng chi tiêu tiết kiệm.

Ông NGUYỄN VĂN NHỰT - Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Thị trường cuối năm được dự báo vẫn chịu tác động bởi sức mua còn thận trọng, trong khi nhu cầu hàng hóa sẽ tăng vào dịp Tết. Vì vậy, ngành sẽ theo dõi sát cung - cầu, giá cả để phối hợp với DN chủ động nguồn hàng, tránh thiếu hàng hoặc tồn kho lớn. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối tiêu thụ, kích cầu, tăng cường kiểm tra nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, việc niêm yết giá; xử lý tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, góp phần giữ thị trường ổn định.