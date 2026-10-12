Hòa Phát bán hơn 10,3 triệu tấn thép trong 9 tháng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước

Tập đoàn Hoà Phát (mã ck: HPG) mới đây công bố kết quả sản lượng bán hàng thép của Hòa Phát quý III và 9 tháng đầu năm.

Theo đó, trong quý III/2026, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 3,7 triệu tấn thép thô, tăng 3% so với quý trước. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 3,8 triệu tấn, tăng 8% so với quý II và tăng 54% so với quý III/2025.

Trong quý III/2026, sản lượng bán hàng thép xây dựng và thép cuộn chất lượng cao đạt hơn 1,3 triệu tấn, tăng 2% so với quý II và tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Phôi thép đạt 383.000 tấn, tăng 42% so với quý trước.

Thép cuộn cán nóng (HRC) đóng góp sản lượng lớn nhất, đạt trên 2 triệu tấn trong quý III, tăng 8% so với quý IIvà 64% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thị trường xuất khẩu đóng góp 24,6% sản lượng. Hòa Phát đã xuất khẩu HRC tới 26 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tập đoàn còn cung cấp ra thị trường 228.000 tấn ống thép, 118.000 tấn tôn mạ và gần 64.500 tấn thép dự ứng lực.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Hòa Phát sản xuất 10,7 triệu tấn thép thô, tăng 35% so với 9 tháng năm 2025. Sản lượng bán hàng HRC, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép đạt 10,3 triệu tấn, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.