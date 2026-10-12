Chênh lệch tín dụng - huy động vốn thu hẹp dần

Thị trường tiền tệ tháng 9 ghi nhận tín hiệu cải thiện tích cực của thanh khoản hệ thống.

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm nhiều thời điểm về dưới 1%, phản ánh thanh khoản dồi dào. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thu hẹp quy mô hỗ trợ thông qua thị trường mở (OMO), với giá trị hút ròng 54.000 tỷ đồng trong tháng, đưa giá trị OMO lưu hành về mức 135.000 tỷ đồng. Trong báo cáo mới đây, S&I Ratings đánh giá diễn biến này cho thấy áp lực thanh khoản ngắn hạn của hệ thống đã giảm đáng kể so với giai đoạn đầu năm.

Trên thị trường 1, mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao khi nhu cầu tín dụng phục vụ loạt công trình, dự án vẫn rất lớn.

Tính đến cuối tháng 9, tín dụng toàn hệ thống đã tăng 11,59% so với cuối năm 2025, và tăng 16,69% so với cùng kỳ.

Mặc dù huy động vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng của tín dụng, tốc độ tăng đã cải thiện đáng kể trong quý III, từ mức tăng 5,6% vào cuối tháng 6 lên 9,78% vào cuối tháng 9, tương đương tăng thêm 4,18% chỉ trong quý III, so với mức tăng 2,52% của tín dụng trong cùng giai đoạn. Nhờ vậy, chênh lệch giữa huy động và tín dụng đã bắt đầu thu hẹp dần, dù vẫn ở mức cao.

Ảnh: S&I Ratings

Tuy vậy, S&I Ratings lưu ý rằng nhu cầu vốn đầu tư khổng lồ từ cả khu vực công và tư trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục gây áp lực lên huy động và buộc hệ thống tài chính phải tìm kiếm thêm các kênh huy động dài hạn hiệu quả hơn.

Nhìn chung, nhóm xếp hạng tín nhiệm đánh giá nền kinh tế đang bước vào giai đoạn nhu cầu vốn tăng mạnh nhất trong nhiều năm khi đồng thời triển khai các chương trình đầu tư công quy mô lớn, mở rộng sản xuất của khu vực doanh nghiệp và nhu cầu tín dụng phục vụ tăng trưởng kinh tế hai chữ số.

Trong khi đó, khả năng cung ứng vốn của hệ thống ngân hàng đang đối mặt với giới hạn nhất định do tốc độ huy động chưa hoàn toàn bắt kịp nhu cầu tín dụng. Điều này cho thấy việc phát triển các kênh dẫn vốn trung và dài hạn như thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ và huy động vốn quốc tế sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tới.