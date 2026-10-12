Saigontel trước khi bắt tay Starlink của tỷ phú Elon Musk: Doanh thu giảm 63%, lãi 'bốc hơi' hơn 90%

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, HoSE: SGT) đã trở thành một trong những đại lý phân phối được ủy quyền của Starlink tại Việt Nam, đồng thời được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh theo hình thức bán lại đến hết năm 2030.

Trước đó, ngày 17/9/2026, Saigontel ký thỏa thuận hợp tác với Starlink Việt Nam nhằm triển khai phân phối dịch vụ tại thị trường trong nước. Đến ngày 8/10/2026, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cấp Giấy phép số 11042/GP-SKHCN, cho phép doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng. Giấy phép có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030.

Doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm bắt tay Starlink, triển Internet vệ tinh tới 13 tỉnh thành.

Thỏa thuận này mở rộng hoạt động của Saigontel sang lĩnh vực phân phối dịch vụ viễn thông vệ tinh của Starlink, bên cạnh các giải pháp viễn thông truyền thống mà doanh nghiệp đang tham gia.

Việc trở thành đối tác phân phối dịch vụ Starlink được kỳ vọng mở ra hướng phát triển mới cho Saigontel của doanh nhân Đặng Thành Tâm trong lĩnh vực viễn thông vệ tinh. Tuy nhiên, trước khi triển khai hợp tác này, bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp trong nửa đầu năm 2026 lại kém tích cực.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 đã soát xét, SGT ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt khoảng 389,44 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, giảm 62,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh thu sụt giảm kéo theo lợi nhuận gộp giảm sâu. Cụ thể, lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 124,46 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 570,77 tỷ đồng, tương ứng mức giảm khoảng 78,2%. Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp đáng kể, từ khoảng 54,5% xuống còn 32%.

Trong khi đó, chi phí tài chính tăng từ 47,78 tỷ đồng lên 87,38 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 82,9%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 62,86 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 465,11 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp còn 33,07 tỷ đồng, giảm hơn 90% so với nửa đầu năm 2025.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của SGT đạt khoảng 7.933,89 tỷ đồng, tăng so với mức 7.648,21 tỷ đồng hồi đầu năm. Tuy nhiên, cơ cấu tài sản cho thấy hàng tồn kho vẫn chiếm tỷ trọng lớn và tiếp tục gia tăng.

Cụ thể, giá trị hàng tồn kho cuối kỳ đạt 4.014,20 tỷ đồng, tăng khoảng 287,60 tỷ đồng, tương đương 7,7% so với đầu năm. Khoản mục này chiếm hơn một nửa tổng tài sản của doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, đầu tư tài chính dài hạn tăng từ 1.329,63 tỷ đồng lên 1.380,07 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn cũng tăng từ 424,79 tỷ đồng lên 437,86 tỷ đồng.

Không chỉ lợi nhuận suy giảm, tình hình lưu chuyển tiền tệ của SGT trong nửa đầu năm 2026 cũng xuất hiện diễn biến đáng chú ý.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 67,78 tỷ đồng, trái ngược với mức dương 104,57 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.