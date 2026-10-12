Vinataba bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên và Phó Tổng Giám đốc

Ông Hồ Lê Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty trao quyết định cho ông Nguyễn Tuấn Sơn

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Sơn giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên và ông Hoàng Anh Tuấn giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy và Ban Quản trị nhân sự Vinataba công bố Quyết định số 2815/QĐ-BTC ngày 7/10/2026 của Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Sơn và Quyết định số 545/QĐ-TLVN ngày 25/9/2026 của Tổng công ty về việc bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba chúc mừng hai cán bộ được bổ nhiệm, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các nhân sự mới tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành.

Theo ông Hồ Lê Nghĩa, từ năm 2027, Vinataba dự kiến đối mặt với nhiều thách thức khi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá tăng theo lộ trình, trong khi Tổng công ty vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Điều này đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường đoàn kết, chủ động thích ứng và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Ông Hồ Lê Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty trao quyết định cho ông Hoàng Anh Tuấn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tuấn Sơn và ông Hoàng Anh Tuấn khẳng định sẽ tiếp tục học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, phối hợp với tập thể lãnh đạo để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của Tổng công ty.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Tuấn Sơn giữ chức Trưởng ban Quản trị rủi ro, còn ông Hoàng Anh Tuấn là Chánh Văn phòng Vinataba. Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo được kỳ vọng bổ sung nguồn lực quản lý, giúp Tổng công ty nâng cao năng lực điều hành và chủ động trước những thay đổi của môi trường kinh doanh.