[Video] Lạng Sơn đẩy mạnh xuất nhập khẩu, hướng tới tăng trưởng hai con số

Tính đến đầu tháng 10/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn đạt trên 98 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan khu vực VI đạt trên 18.300 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong 9 tháng, có hơn 6.700 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh, tăng 32%.

PV