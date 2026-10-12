Đề nghị Chính phủ làm rõ khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Sáng 12/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, theo Cổng Thông tin điện tử Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Sau khi lắng nghe tóm tắt tờ trình, tóm tắt thẩm tra các báo cáo của Chính phủ và các ý kiến thảo luận, kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đồng hành của Quốc hội và nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý một số hạn chế và rủi ro có thể tạo áp lực đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế cao nhưng nền tảng chưa thực sự vững chắc, mức tăng trưởng giữa các địa phương chưa đồng đều; xuất khẩu tăng nhưng vẫn phụ thuộc lớn vào khu vực FDI và đầu vào nhập khẩu; lạm phát gia tăng; sức mua phục hồi chậm; chính sách tiền tệ chịu áp lực trước xu hướng lạm phát tăng cao…

Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tập trung kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, làm rõ khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và vai trò đóng góp của các cực tăng trưởng. Bên cạnh đó, làm rõ nguyên nhân năng suất lao động chưa đạt mục tiêu; đánh giá chất lượng xuất khẩu, giá trị gia tăng tạo ra trong nước và tăng cường phân tích, dự báo áp lực lạm phát.

Chính phủ cần đánh giá tính đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật, hiệu quả phân cấp, phân quyền và năng lực thực thi của chính quyền cấp xã; làm rõ những khó khăn về vốn, chi phí tuân thủ của doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ trong những tháng cuối năm tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; kiểm soát lạm phát; bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu; tăng cường quản lý thu, xử lý nợ thuế; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Về dự kiến kế hoạch năm 2027, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ đề xuất.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát kỹ, làm rõ hơn tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với yêu cầu kiểm soát lạm phát; bảo đảm tính khả thi và sự thống nhất giữa các cân đối lớn về đầu tư, tiêu dùng, xuất nhập khẩu, vốn và năng lượng.

Chính phủ cần lượng hóa mức đóng góp của các ngành, địa phương, các động lực tăng trưởng mới, năng suất các nhân tố tổng hợp và hiệu quả sử dụng vốn; rà soát tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng tại các địa phương, nhất là các cực tăng trưởng lớn; làm rõ cơ sở của việc chuyển từ nhập siêu năm 2026 sang xuất siêu năm 2027.

Về các nhiệm vụ và giải pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và thứ tự ưu tiên. Trong đó tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính và các cân đối lớn; thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách khác.

Đồng thời, cần tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn về thể chế, nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền và tổ chức thực thi; khơi thông nguồn lực, nhất là nguồn lực đầu tư tư nhân; phát triển doanh nghiệp trong nước và hạ tầng chiến lược; bảo đảm an ninh năng lượng; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế....

Chính phủ được đề nghị chỉ đạo chuyển mạnh từ việc ban hành chính sách, huy động nguồn lực sang nâng cao hiệu quả thực thi và kết quả đầu ra; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực đối với từng nhiệm vụ trọng tâm, tránh triển khai dàn trải, hình thức.

Trước đó, tại Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 5/10/2026 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiên định mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng năm 2026 đạt hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; rà soát toàn bộ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, có giải pháp cụ thể, quyết liệt đối với chỉ tiêu thực hiện thấp, có khả năng không đạt mục tiêu, kịch bản cả năm và các nhiệm vụ chậm tiến độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất…