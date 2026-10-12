Giá vàng hôm nay (chiều 12-10): Vàng nhẫn tăng-giảm không đồng nhất

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng ở các thương hiệu tiếp tục giữ ổn định.

Cụ thể, các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng miếng Phú Quý niêm yết ở mức 141 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay tăng-giảm không đồng nhất ở một số thương hiệu, có thương hiệu đi ngang so với phiên chốt hôm qua.

Cụ thể, thương hiệu SJC giao dịch ở ngưỡng 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ cùng giao dịch ở ngưỡng 141 – 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.0000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 140,5 – 144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.0000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 138,8 triệu đồng/lượng, ổn định so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng thế giới lúc 13 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết ở mức 4.184,5 USD/ounce.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ theo dõi hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, gồm doanh số bán nhà hiện có, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI), doanh số bán lẻ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần. Bên cạnh đó, khảo sát sản xuất của Fed Philadelphia và khảo sát Empire State của Fed New York cũng có thể cung cấp thêm thông tin về sức khỏe nền kinh tế.

Trong số các dữ liệu sắp công bố, CPI và PPI được đặc biệt chú ý bởi có thể tác động đến kỳ vọng lạm phát và lộ trình lãi suất của Fed. Nếu các chỉ số cho thấy áp lực giá cả vẫn dai dẳng, đồng USD có thể được hỗ trợ khi thị trường đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ. Diễn biến này có thể tạo sức ép lên vàng, vốn là tài sản không sinh lãi.

Ngược lại, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến và làm gia tăng kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, vàng có thể nhận được lực hỗ trợ. Tuy nhiên, hướng đi của kim loại quý vẫn phụ thuộc vào tổng thể dữ liệu kinh tế, lợi suất trái phiếu và diễn biến đồng USD, thay vì chỉ một chỉ báo riêng lẻ.

Các phát biểu của giới chức Fed cũng là yếu tố được thị trường quan tâm trong tuần mới, bởi những tín hiệu về lạm phát và lãi suất có thể khiến giá vàng biến động mạnh. Nhà đầu tư cần theo dõi thông tin chính thức về lịch phát biểu và các dữ liệu kinh tế trước khi đưa ra quyết định.