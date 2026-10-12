Chưa phát sinh doanh thu năm đầu, ưu đãi thuế tính từ khi nào?

Hỏi:

Công ty TNHH 2 thành viên thành lập ngày 25/11/2025, là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đăng ký kinh doanh lần đầu. Năm 2025, Công ty chưa phát sinh doanh thu, từ ngày 01/01/2026 mới bắt đầu hoạt động và phát sinh doanh thu.

Công ty có 02 thành viên: ông A góp 70% vốn và là người đại diện theo pháp luật, trước đây chưa từng làm đại diện theo pháp luật hay góp vốn ở bất kỳ công ty hay doanh nghiệp nào; bà B góp 30% vốn, không phải người đại diện theo pháp luật.

Trước khi thành lập Công ty, bà B là chủ hộ kinh doanh cùng địa điểm với Công ty, đăng ký từ ngày 15/04/2023. Hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động, không phát sinh doanh thu từ ngày 01/01/2026 và theo thông báo của cơ quan thuế là ngày 15/04/2026.

Để có cơ sở thực hiện đúng quy định, doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số vấn đề sau: Công ty TNHH hai thành viên có được hưởng miễn thuế TNDN 03 năm theo khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP không, khi bà B – chủ hộ kinh doanh trước đây – hiện chỉ góp 30% vốn và không phải người đại diện theo pháp luật của Công ty?

Trường hợp được hưởng miễn thuế 03 năm, do Công ty thành lập ngày 25/11/2025 nhưng năm 2025 chưa phát sinh doanh thu, đến ngày 01/01/2026 mới phát sinh doanh thu thì thời gian miễn thuế được tính từ năm 2025 hay từ năm 2026?

Trả lời

Thuế cơ sở 1 tỉnh Lâm Đồng có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP ngày 15/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân quy định:

“Điều 7. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

…

3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu:

a) Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 03 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp trước thời điểm Nghị quyết số 198/2025/QH15 có hiệu lực thi hành mà còn thời gian áp dụng ưu đãi thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản này cho thời gian còn lại;

b) Quy định ưu đãi tại khoản này không áp dụng đối với:

b1) Doanh nghiệp thành lập mới do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

b2) Doanh nghiệp thành lập mới mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới).

b3) Thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số67/2025/QH15.

5. Trường hợp trong kỳ tính thuế đầu tiên mà doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, công ty quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế dưới 12 tháng thì được lựa chọn hưởng miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Nghị định này ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế,giảm thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo.”

- Tại Khoản 1, 2 Điều 16 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP ngày 15/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân quy định:

“Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, trừ khoản 2, 3 Điều này.

2. Quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 7 và Điều 9 Nghị định này có hiệu lực từ ngày Nghị quyết số 198/2025/QH15 có hiệu lực thi hành và áp dụng kể từ kỳ tính thuế năm2025.”

Đối chiếu các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH 2 Thành Viên là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật, đăng ký kinh doanh lần đầu không thuộc các trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định 20/2026/NĐ-CP của Chính phủ thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 03 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Trường hợp doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế dưới 12 tháng thì được lựa chọn hưởng miễn thuế,giảm thuế theo quy định tại Nghị định 20/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế từkỳ tính thuế tiếp theo.