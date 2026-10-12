Quảng Trị có 3 đại biểu được tôn vinh 'Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới'
Sáng 12/10, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2026), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức gặp mặt, trao bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội cho 96 đại biểu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”. Trong đó, Quảng Trị có 3 đại biểu được vinh danh vì những đóng góp trong lao động, sản xuất và phát triển kinh tế nông nghiệp.
3 đại biểu của tỉnh Quảng Trị được vinh danh, gồm: Ông Nguyễn Đăng Vương, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Tây Sơn (xã Vĩnh Linh); bà Nguyễn Thị Đoàn, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất, mua bán, chế biến thủy hải sản Vương Đoàn (xã Ninh Châu) và bà Ngô Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Hợp tác xã Nấm sạch Tuấn Linh (xã Đông Trạch).
Việc các nông dân Quảng Trị được tôn vinh là sự ghi nhận đối với những nỗ lực trong phát triển sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế hợp tác và đóng góp cho địa phương. Đây cũng là nguồn động viên để cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng quê hương.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202610/quang-tri-co-3-dai-bieu-duoc-ton-vinh-nong-dan-viet-nam-xuat-sac-40-nam-doi-moi-bb973c7/