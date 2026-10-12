Quảng Trị có 3 đại biểu được tôn vinh 'Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới'

3 đại biểu của tỉnh Quảng Trị được tôn vinh "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới" - Ảnh: LT

3 đại biểu của tỉnh Quảng Trị được vinh danh, gồm: Ông Nguyễn Đăng Vương, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Tây Sơn (xã Vĩnh Linh); bà Nguyễn Thị Đoàn, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất, mua bán, chế biến thủy hải sản Vương Đoàn (xã Ninh Châu) và bà Ngô Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Hợp tác xã Nấm sạch Tuấn Linh (xã Đông Trạch).

Việc các nông dân Quảng Trị được tôn vinh là sự ghi nhận đối với những nỗ lực trong phát triển sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế hợp tác và đóng góp cho địa phương. Đây cũng là nguồn động viên để cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng quê hương.