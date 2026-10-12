Rẽ hướng làm bất động sản, sao nhí đình đám một thời 'gánh lỗ': Đóng 2 văn phòng, sa thải hàng trăm nhân viên

Hùng Thuận được đông đảo khán giả biết đến qua vai bé An trong bộ phim truyền hình Đất phương Nam. Hình ảnh cậu bé kiên cường trên hành trình tìm cha đã trở thành dấu ấn trong sự nghiệp của nam diễn viên, giúp anh ghi dấu ấn từ khi còn nhỏ. Sau thành công của bộ phim, Hùng Thuận tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình, trong đó có Cổng mặt trời, đồng thời hoạt động ở các lĩnh vực giải trí khác.

Hùng Thuận được đông đảo khán giả biết đến qua vai bé An trong bộ phim truyền hình Đất phương Nam.

Bên cạnh việc đóng phim, Hùng Thuận còn làm bất động sản. Ảnh: FBNV

Dẫu vậy, chặng đường nghệ thuật thời điểm trưởng thành của anh không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Ngoài công việc diễn xuất, Hùng Thuận chủ động tìm kiếm các cơ hội mới nhằm gia tăng thu nhập và ổn định kinh tế gia đình. Anh bắt đầu bén duyên cùng mảng bất động sản vào năm 2019. Không dừng lại ở vai trò diễn viên, anh dành nhiều thời gian nghiên cứu thị trường, tham gia làm môi giới và từng bước gầy dựng sự nghiệp kinh doanh riêng.

Cuối năm 2021, Hùng Thuận khai trương văn phòng nhà đất đầu tiên mang tên mình. Sau đó, anh tiếp tục mở rộng với các văn phòng giao dịch tại quận 2, quận 11 và khu vực Nhà Bè, TP.HCM. Nam diễn viên tận dụng lợi thế có lượng người theo dõi trên mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm, thực hiện các buổi livestream và đăng tải video về bất động sản. Theo chia sẻ của anh, mô hình kinh doanh này tập trung vào việc quảng bá sản phẩm của chủ nhà và khách hàng thông qua các nền tảng trực tuyến.

Ở giai đoạn khởi đầu, hoạt động kinh doanh đã ghi nhận những kết quả vô cùng tích cực. Nam diễn viên từng bộc bạch rằng 2020 là một năm rất thành công đối với công việc nhà đất của anh. Tuy nhiên, thị trường sau đó chững lại và rơi vào trầm lắng, gây ra hàng loạt trở ngại cho các giao dịch mua bán. Dưới góc nhìn của anh, những chủ sở hữu đã mua bất động sản với giá cao luôn muốn bán lại ở mức tương đương, trong khi người mua lại có tâm lý chờ đợi hoặc ép giá xuống thấp hơn. Chính sự lệch pha về kỳ vọng này đã khiến nhiều thương vụ rơi vào bế tắc.

Nam diễn viên tận dụng lợi thế có lượng người theo dõi trên mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm, thực hiện các buổi livestream và đăng tải video về bất động sản.

Trước tình hình đó, Hùng Thuận buộc phải thu hẹp quy mô hoạt động. Trong chia sẻ được báo chí đăng tải ngày 6/5/2023, anh cho biết từ 3 văn phòng kinh doanh bất động sản, mình đã phải đóng cửa 2 văn phòng và cắt giảm gần 200 nhân viên do không đủ chi phí vận hành. Đây là biến cố đáng chú ý sau thời gian nam diễn viên liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời phản ánh sức ép mà thị trường bất động sản thời điểm ấy tạo ra đối với các đơn vị môi giới.

Dù phải đối mặt với không ít sóng gió, Hùng Thuận chưa bao giờ hối hận hay coi việc chuyển hướng sang nhà đất là một quyết định sai lầm. Anh tâm sự bản thân chẳng mấy bận lòng trước những lời xì xầm, bàn tán từ dư luận khi làm nghề môi giới. Đối với nam diễn viên, điều cốt lõi nhất vẫn là tìm ra con đường phù hợp để tạo ra nguồn thu nhập và duy trì chất lượng cuộc sống.

Hùng Thuận không cho rằng việc chuyển hướng sang bất động sản là quyết định sai lầm. Ảnh: FBNV