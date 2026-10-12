Bắc Ninh tìm hướng đột phá phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo

Cùng dự có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn chủ trì buổi làm việc về phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo thành phố Bắc Ninh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bắc Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Vị trí kết nối giao thông thuận tiện, nền công nghiệp phát triển cùng sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp, chuyên gia nước ngoài mở ra cơ hội khai thác các phân khúc khách hàng khác nhau.

Đại biểu dự buổi làm việc về phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo thành phố Bắc Ninh.

Đặc biệt, kho tàng di sản văn hóa, lịch sử phong phú, không gian văn hóa Kinh Bắc, dân ca quan họ, hệ thống di tích, lễ hội, làng nghề và ẩm thực truyền thống... là những nguồn lực quan trọng để định hình thương hiệu du lịch riêng. Cùng với đó, cảnh quan sinh thái, vùng cây ăn quả và các khu, điểm du lịch tạo dư địa phát triển du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm.

Đồng chí Mai Sơn phát biểu.

Trong 9 tháng năm 2026, thành phố đón khoảng 5,8 triệu lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch ước đạt 5.236 tỷ đồng, tăng 9%. Tuy nhiên, hoạt động du lịch vẫn còn những hạn chế như mức chi tiêu bình quân của du khách chưa cao, thời gian lưu trú ngắn; sản phẩm chưa đa dạng, thiếu các hoạt động hấp dẫn quanh năm và trải nghiệm qua đêm giữ chân du khách. Hạ tầng, dịch vụ tại một số điểm đến chưa đồng bộ; sự kết nối giữa doanh nghiệp lữ hành với các cơ sở lưu trú, ăn uống, lữ hành và điểm tham quan thiếu chặt chẽ.

Đại diện đơn vị tư vấn EY-Parthenon Việt Nam trình bày ý tưởng chiến lược sơ bộ về phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo thành phố Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị tư vấn EY-Parthenon Việt Nam trình bày các ý tưởng chiến lược sơ bộ về phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo thành phố Bắc Ninh. Đây là doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược và giao dịch tài chính - một trong những công ty kiểm toán và tư vấn lớn trên thế giới.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của thành phố Bắc Ninh cũng như hạn chế trong lĩnh vực du lịch, đơn vị đề xuất thành phố tập trung phát triển các nhóm sản phẩm có khả năng khai thác thường xuyên, trong đó có tuyến du lịch di sản Phật giáo, các hoạt động trải nghiệm có thu phí, dịch vụ ẩm thực, mua sắm và kinh tế ban đêm. Trọng tâm là hình thành những hành trình du lịch có tính liên kết, kết hợp tham quan di sản với trải nghiệm văn hóa, thưởng thức ẩm thực, lưu trú và mua sắm, thay vì chỉ khai thác các điểm đến riêng lẻ...

Thành phố cũng cần chú trọng nâng cấp hạ tầng đón tiếp, hoàn thiện tiện ích phục vụ du khách, phát triển trung tâm hội nghị và hệ sinh thái du lịch MICE, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, cung cấp thông tin và kết nối dịch vụ.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ thị trường, xác định rõ nhóm khách hàng mục tiêu và nhu cầu của từng phân khúc; từ đó xây dựng sản phẩm có bản sắc, tạo khác biệt trên cơ sở phát huy hiệu quả các giá trị di sản của Bắc Ninh. Việc huy động doanh nghiệp tham gia xây dựng, khai thác sản phẩm và thu hút đầu tư cũng được xác định là yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Đồng chí Mai Sơn đề nghị đơn vị tư vấn đi sâu nghiên cứu hướng phát triển kinh tế sáng tạo trên nền tảng công nghiệp văn hóa và các giá trị truyền thống đặc sắc của địa phương. Trong đó, cần khơi mở những ý tưởng mới để bảo tồn, phát huy di sản, chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành sản phẩm du lịch có giá trị kinh tế và sức cạnh tranh. Bên cạnh việc đề xuất ý tưởng, tư vấn, đơn vị quan tâm hỗ trợ kết nối, giới thiệu doanh nghiệp tham gia đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, Bắc Ninh đã hoàn thành các quy hoạch chung, quy hoạch đô thị và đề án tổng thể phát triển du lịch. Đơn vị tư vấn cần đối chiếu các định hướng quy hoạch với tiềm năng, lợi thế và nguồn lực thực tế của địa phương để đề xuất những ý tưởng mới, có chiều sâu, tính đột phá và bảo đảm tính khả thi. Chiến lược cần có tầm nhìn dài hạn, gắn phát triển du lịch với văn hóa và kinh tế sáng tạo, khai thác hiệu quả giá trị di sản cùng bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu, tư liệu liên quan phục vụ nghiên cứu, hoàn thiện đề án chiến lược theo hướng rõ trọng tâm, xác định cụ thể các lĩnh vực ưu tiên và giải pháp thực hiện. Qua đó, góp phần để thành phố định hướng phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo trong dài hạn, triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao.