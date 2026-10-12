MSB chốt phương án tăng vốn và chủ trương mua công ty chứng khoán

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Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 12/10 công bố thông tin về biên bản kiểm phiếu và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB, mã: MSB).

Nghị quyết ĐHĐCĐ của MSB phê duyệt kế hoạch mở rộng hoạt động thông qua các công ty con, kế hoạch tăng vốn điều lệ lần hai trong năm 2026 và sửa đổi các văn bản quản trị.

Các nội dung trong nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, sử dụng phương thức biểu quyết điện tử.

Tăng vốn điều lệ thêm 9.360 tỷ đồng

Cụ thể, cổ đông MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lần hai năm 2026, từ 37.440 tỷ đồng lên dự kiến 46.800 tỷ đồng. Phương thức thực hiện là chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Mức tăng dự kiến là 9.360 tỷ đồng, tương đương 25% vốn điều lệ hiện tại.

ĐHĐCĐ MSB giao HĐQT thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến đợt chào bán; quyết định thời điểm phát hành, ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và thời điểm niêm yết bổ sung cổ phiếu.

HĐQT ngân hàng cũng được giao lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, cân đối nguồn tiền theo tình hình kinh doanh. Trường hợp điều chỉnh việc phân bổ hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn, ngân hàng phải thực hiện phù hợp với pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

Các công việc khác bao gồm bảo đảm giới hạn sở hữu nước ngoài, xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối nếu phát sinh; đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), thực hiện thủ tục bổ sung tại HoSE và báo cáo kết quả phát hành.

Mức vốn mới sẽ được cập nhật vào giấy phép hoạt động và điều lệ căn cứ kết quả tăng vốn thực tế, sau khi được cơ quan quản lý thông qua. Nghị quyết chưa nêu ngày chốt quyền hay thời gian cụ thể để cổ đông đăng ký mua cổ phiếu.

Mua công ty chứng khoán, đầu tư vào hai lĩnh vực bảo hiểm

Cổ đông MSB cũng chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để mua lại một công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, hình thành công ty con.

HĐQT được giao tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn công ty mục tiêu; xây dựng phương án góp vốn, mua cổ phần trên cơ sở phương án sơ bộ đã được cổ đông phê duyệt. Các nội dung về hình thức giao dịch, tỷ lệ sở hữu, giá mua và điều kiện cụ thể cũng thuộc phạm vi quyết định của HĐQT.

Ngân hàng chưa công bố danh tính công ty mục tiêu hoặc giá trị thương vụ trong nghị quyết này. Việc lựa chọn, đàm phán và thực hiện giao dịch sẽ được triển khai theo thẩm quyền được giao, phù hợp với lợi ích của MSB và quy định pháp luật.

Ở lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, cổ đông ngân hàng này thông qua chủ trương góp vốn, mua cổ phần để thành lập hoặc mua lại công ty con tại Việt Nam.

HĐQT được lựa chọn một trong hai phương án: góp vốn thành lập mới công ty bảo hiểm nhân thọ hoặc góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp hiện hữu để đưa doanh nghiệp này trở thành công ty con của MSB.

Phạm vi triển khai bao gồm lựa chọn doanh nghiệp mục tiêu, khảo sát và thẩm định pháp lý, tài chính, thuế, hoạt động kinh doanh; quyết định giá trị đầu tư, vốn điều lệ, cơ cấu sở hữu, phương án nhận chuyển nhượng cổ phần và tăng vốn nếu có.

Với bảo hiểm phi nhân thọ, ĐHĐCĐ MSB chấp thuận phương án góp vốn thành lập công ty con tại Việt Nam. HĐQT được xây dựng phương án chi tiết, quyết định giá trị đầu tư, vốn điều lệ, cơ cấu sở hữu và làm việc với đối tác, cơ quan có thẩm quyền để triển khai.

Thành lập ngân hàng tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Ngoài ra, cổ đông MSB cũng thông qua là chủ trương thành lập ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên do MSB sở hữu 100% vốn tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC).

Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT quyết định tên gọi, vốn điều lệ cụ thể, tổng mức đầu tư, phương thức và lộ trình góp vốn. HĐQT cũng được lựa chọn địa điểm đặt trụ sở, cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị và bộ máy điều hành của ngân hàng con.

Cùng với đó, HĐQT chịu trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện hồ sơ cấp phép, thực hiện thủ tục với cơ quan có thẩm quyền và ký kết các tài liệu liên quan đến quá trình thành lập, hoạt động.

Nghị quyết mới thông qua chủ trương và phạm vi ủy quyền triển khai, chưa nêu tên gọi, mức vốn cụ thể hay thời điểm ngân hàng con bắt đầu hoạt động.

Nội dung cuối cùng được thông qua là sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị MSB, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát. Các nội dung được thông qua không bị giới hạn về thời gian thực hiện, HĐQT MSB được giao triển khai các phương án cụ thể và hoàn thiện thủ tục liên quan.