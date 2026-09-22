Chủ chiến hay chủ hòa?

Lê Phát và đồng đội vẫn có cơ hội chiếm ngôi đầu bảng C.

U.23 Uzbekistan cho thấy sức mạnh áp đảo của ứng viên vô địch khi lần lượt đánh bại U.23 Philippines với tỷ số 5-1 và vượt qua U.23 Kuwait 2-0 trong thế phải chơi thiếu người. Trong khi đó, dù khởi đầu hòa tiếc nuối 1-1 trước U.23 Kuwait, U.23 Việt Nam đã trở lại đúng lúc và đánh bại U.23 Philippines 2-0 để vươn lên nhì bảng. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần hòa U.23 Uzbekistan là chắc chắn góp mặt ở Tứ kết mà không cần quan tâm tới trận đấu còn lại. Nếu thắng, U.23 Việt Nam sẽ vươn lên chiếm ngôi nhất bảng C.

Không dễ dàng trước một đội bóng toàn diện như U.23 Uzbekistan, dù đến ASIAD 2026 nòng cốt gồm nhiều cầu thủ ở lứa U.21 hướng tới Olympic 2028. Họ sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại, nền tảng thể lực dồi dào và kỹ thuật cá nhân ấn tượng. Trong đó, Bakhromov Sardorbek nổi lên trong vai trò nhạc trưởng, luôn nguy hiểm nơi tuyến giữa với khả năng dứt điểm xa đa dạng. Anh chính là người lập cú đúp đẹp mắt vào lưới U.23 Kuwait. Cạnh đó, Urinboev Muhammadali và Karimov Ollabergan là cặp tiền đạo đầy tốc độ và có khả năng càn lướt, độc lập tác chiến rất hiệu quả. Ở trận thắng U.23 Kuwait 2-0, U.23 Uzbekistan phải gánh chịu tổn thất nhân sự không nhỏ khi cầu thủ tấn công Fayzullaev Ruziboy dính 2 thẻ vàng liên tiếp và nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 48. Việc vắng Ruziboy- người từng đóng góp 1 bàn thắng vào lưới Philippines - sẽ làm suy giảm đáng kể khả năng gây đột biến bên hành lang cánh của đại diện Trung Á.

U.23 Uzbekistan thường áp đặt lối chơi kiểm soát bóng, đẩy cao cự ly đội hình và liên tục pressing tầm cao ngay sau khi mất bóng. Tuy nhiên, việc phải chơi thiếu người ở hiệp 2 trận gặp Kuwait cũng để lộ ra điểm yếu. Khi bị dồn ép, hàng thủ của họ vẫn để hở những khoảng trống ở hai nách trung vệ cho các quả tạt hay đường bóng đâm thẳng từ tuyến hai.

Đối đầu với U.23 Uzbekistan, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ. Việc thiếu vắng nhân tố gây đột biến do thẻ đỏ bên phía Uzbekistan tạo điều kiện cho các hậu vệ Việt Nam tập trung bọc lót khu vực vạch 16m50. Các tiền vệ cần duy trì mật độ đánh chặn tốt ở khu vực giữa sân. Ngược lại, U.23 Việt Nam cũng phải tận dụng các mảng miếng tốc độ. Những nhân tố tạo đột biến như Lê Phát hay Thanh Nhàn có thể tận dụng các khoảng trống khi đối thủ dâng cao để thực hiện những pha chuyển trạng thái nhanh.

Một kết quả hòa đủ đưa Việt Nam đi tiếp, nhưng nếu thi đấu đúng phong độ và khai thác tốt điểm yếu của Uzbekistan, một chiến thắng để tiến vào tứ kết với vị thế nhất bảng C là mục tiêu hoàn toàn khả thi.

Cùng thời điểm diễn ra trận đấu của Việt Nam, U.23 Kuwait sẽ đối đầu U.23 Philippines. U.23 Philippines đã chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua. U.23 Kuwait bắt buộc phải thắng đậm Philippines và hy vọng U.23 Việt Nam để thua đậm trước U.23 Uzbekistan thì mới có thể so sánh hiệu số bàn thắng- bại.