U23 Trung Quốc giành HCĐ ASIAD 20 sau loạt luân lưu nghẹt thở

U23 Trung Quốc giành tấm HCĐ môn bóng đá nam ASIAD 2026 sau chiến thắng trước U23 Uzbekistan trong trận tranh hạng ba đầy hấp dẫn. Hai đội tạo nên màn so tài kịch tính khi liên tục thay nhau dẫn trước, trước khi phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

U23 Uzbekistan nhập cuộc chủ động hơn với những pha phối hợp tấn công mạch lạc. Tuy nhiên, trong thế trận có phần lép vế, U23 Trung Quốc bất ngờ là đội mở tỷ số.

Phút 15, Hu He Tao tận dụng tình huống bóng bật ra, xử lý bình tĩnh trước khi tung cú cứa lòng chân phải hiểm hóc vào góc xa, khiến thủ môn Uzbekistan không thể cản phá.

U23 Trung Quốc đã vượt qua U23 Uzbekistan ở loạt luân lưu cân não - Ảnh: SMG

Sau bàn thua, U23 Uzbekistan gia tăng sức ép mạnh mẽ. Đội bóng áo trắng liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng gặp khó trước màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Li Hao. Dù vậy, nỗ lực của Uzbekistan cuối cùng cũng được đền đáp khi Bakhromov dứt điểm chính xác sau pha phối hợp đẹp mắt trong vòng cấm, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Sang hiệp hai, U23 Trung Quốc tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống phản công. Phút 53, Wang Yu Dong tung cú cứa lòng đẳng cấp từ bên cánh trái, giúp đội bóng áo đỏ một lần nữa vượt lên dẫn trước.

Những phút cuối, Uzbekistan dồn toàn lực tấn công và có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90. Hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, thủ môn Li Hao tiếp tục tỏa sáng với hai pha cản phá thành công, giúp U23 Trung Quốc thắng 4-2, qua đó giành HCĐ bóng đá nam ASIAD 2026.

Ghi bàn

U23 Trung Quốc: Hu He Tao 15', Wang Yu Dong 53'

U23 Trung Quốc: Bakhromov 43', Shodiboev 90'

Đội hình xuất phát

ĐT U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu He Tao, Liu Hao Fan, Zhu Chen Jie, Xu Bin, Zhang Yu Ning, Wang Yu Dong, Wu Xi, Kuai Ji Wen, He Yi Ran, Yang Xi

ĐT U23 Uzbekistan: Muratbaev, Khamidov, Murtazaev, Rizakulov, Bakhromov, Urinboev, Jumaev, Tulkunbekov, Fayullaev, Abdurakhmonov, Karimov