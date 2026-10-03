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Thống kê trận đấu Holstein Kiel 3-1 Viborg: Holstein Kiel ngược dòng ngoạn mục

Holstein Kiel đã ngược dòng đánh bại Viborg 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Những khoảnh khắc quyết định

Phong độ & thống kê mùa giải

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-holstein-kiel-3-1-viborg-holstein-kiel-nguoc-dong-ngoan-muc-467704.html